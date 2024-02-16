Moskova'da Yoğun Kar Yağışı - Son Dakika
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Moskova'da Yoğun Kar Yağışı

Moskova\'da Yoğun Kar Yağışı

MOSKOVA, 16 Şubat (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova'da kar yağışı altındaki Kızıl Meydan, 15 Şubat 2024. Moskova'da Perşembe günü yoğun kar yağışı etkili oldu.

16.02.2024 13:20
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MOSKOVA, 16 Şubat (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova'da kar yağışı altındaki Kızıl Meydan, 15 Şubat 2024.

Moskova'da Perşembe günü yoğun kar yağışı etkili oldu. (Fotoğraf: Cao Yang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Moskova'da Yoğun Kar Yağışı - Son Dakika
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