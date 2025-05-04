Moskova'da Zafer Günü Provası

MOSKOVA, 4 Mayıs (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova'da, Rusya'da Büyük Vatanseverlik Savaşı diye adlandırılan II. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği'nin kazandığı zaferin 80. yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek Zafer Günü askeri geçit töreninin provasına katılmak üzere Kızıl Meydan'a doğru yürüyen askerler, 3 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Yao Dawei/Xinhua)