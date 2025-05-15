Motokuryeler Kayda Alınıyor - Son Dakika
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Motokuryeler Kayda Alınıyor

Yeni düzenlemeyle motokuryeler ilk kez kayıt altına alınacak, hizmet kalitesi artacak.

15.05.2025 13:53
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ndeki düzenlemeyle motokuryelerin ilk defa kayıt altına alınacağını belirterek, "Sektörde yetkin ve eğitimli kuryeler ile hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sunacağız." ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle kurye işletmeciliğinden taşımacılıktaki yetki belgelerine, kadın şoför istihdam şartlarından servis taşımacılığına kadar çeşitli konularda düzenlemeler yapıldı.

Yönetmeliğin bazı hükümleri bugünden itibaren, bazıları da 2 ay sonra yürürlüğe girecek.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, atılan adımlara ilişkin bilgi verdi.

Yönetmelikle özellikle motokuryelere ilişkin düzenlemeler yapıldığını belirten Uraloğlu, "Motokuryeler ilk defa kayıt altına alınıyor. Sektörde yetkin ve eğitimli kuryeler ile hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, motokuryelere "P1 yetki belgesi" alma zorunluluğu getirildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"En fazla 3 taşıtla faaliyet gösterecek motokuryelere yetki belgesi ücretinde yüzde 85 indirim uygulanacak. İlk 6 ay içinde yetki belgesi alacak motokuryeler yüzde 95 indirimden faydalanabilecek. Ayrıca, kuryeler yetki belgelerini yüzde 5'e varan indirimle e-Devlet portalından da alabilecekler."

"Kurye Faaliyet Belgesi" zorunluluğu getirildi

Yetki belgesine ilave edilecek taşıtlara ilişkin şartların da belirlendiğini vurgulayan Uraloğlu, "Yönetmelikle motokuryelerin uzun süreli veya finansal kiralamalı taşıtları da kullanmalarına ve kurye işletmecilerinin ilk 6 ay içinde yetki belgelerine kaydedecekleri 15 yaşına kadar olan taşıtların kullanılmasına da imkan sağlanıyor. Kurye işletmeciliğinde şoförler dışında teslimatı yapan kuryeler için 'Kurye Faaliyet Belgesi' alma zorunluluğu getirildi. Kurye işletmecilerinin, mesleki yeterlilik belgelerini (SRC-Motokurye SRC–Kurye Faaliyet Belgesi) bir yıl içinde alınmasına olanak sağlandı." ifadelerini kullandı.

"Taşıma süresi taahhüdünde bulunulması yasaklandı"

Uraloğlu, firmalara, istihdam ettikleri her kuryeyi Bakanlığa bildirme zorunluluğu getirildiğine dikkati çekerek, kuryelerin belirli suçlardan hüküm giymemiş olmasının da zorunlu olduğunu bildirdi.

Kurye işletmeciliği faaliyetlerinde, hizmet alan ve verenlerin hak ve menfaatlerini korumak için de birtakım düzenlemelerin hayata geçtiğini belirten Uraloğlu, "Teslimi mümkün olmayan adreslere kurye gönderisi kabulü yapılması ve kurye faaliyetlerinde herhangi bir taşıma süresi taahhüdünde bulunulması yasaklandı." bilgisini verdi.

Uraloğlu, teslim edilemeyen kurye gönderisinin aynı süre içinde göndericisine geri götürülmesinin zorunlu tutulduğunun altını çizerek, "Alıcının talebi ve gönderinin kabulü halinde, kurye gönderisi teslim sırasında kontrol edilebilecek. Teslimat saat aralığı, temassız teslimat veya üçüncü kişilere teslimat gibi hizmetler verilebilecek. Ayrıca, bozulabilir gıda taşınması durumunda gerekli tedbirlerin alınması zorunluluğu da getirildi." değerlendirmesinde bulundu.

İşletmelerin çalıştırdıkları kuryelere koruyucu ekipman sağlama zorunluluğu getirildiğine işaret eden Uraloğlu, "Kuryelerin giydikleri reflektif yelek üzerinde 'KURYE' ibaresi ile firmaların U-Net numaralarının bulunması zorunlu oldu. Ayrıca, satılması, sevk edilmesi ve ticareti yasaklanmış olan eşyalar taşınamayacak." ifadesini kullandı.

Kadın şoför istihdamına destek

Uraloğlu, kadın şoför istihdamını artırmak için yeni teşvikler getirdiklerine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"İstihdam edilen her kadın şoför için taşıt kartı ücretinde yüzde 95 indirim sağlayacağız. Halihazırda 3 bin 19 lira olan taşıt kartı ücreti söz konusu indirimle 150 lira olacak. Son bir yılda taşıtlarının yüzde 10'u kadar kadın şoför istihdam eden firmaların yetki belgelerini üç ay süreyle ücretsiz uzatacağız."

Şoförlerin yorgun olarak araç kullanmalarının önüne geçilmesi amacıyla takograf kullanımı zorunlu otobüs, kamyon ve çekici sürücülerinin takograf kullanmadan taşıt sürmeleri, başkasının takografını kullanmaları ya da takografta manipülasyon yapmaları halinde taşıtın kayıtlı olduğu yetki belgesi sahibine 44 bin 325 lira olan 75 uyarma yaptırımı uygulanacağını aktaran Uraloğlu, taşımacı firmalarının sefere gönderdikleri şoförleri, mesafeye göre önceden planlamaları zorunluluğunun da getirildiğini bildirdi.

Uraloğlu, şehirler arası ya da mücavir alan dışı yapılan öğrenci ve servis taşımacılığının yeniden düzenlendiğini belirten, "En fazla üç servisle faaliyet gösterecekler için yetki belgesi ücretinde yüzde 95 indirim sağlanacak. Yetki belgesi kapsamında en fazla 100 öz mal ve 50 sözleşmeli taşıt kaydedilebilecek. Tahditli taşıtların, UKOME veya il trafik komisyonu izniyle şehirler arası servis taşımacılığında kullanılmasına imkan sağlandı." ifadelerini kullandı.

Yolcu taşımacılığındaki bir diğer değişikliğe ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

" Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne (U-ETDS) eksik ya da hatalı bildirim yapan firmalara yönelik yaptırımlar yeniden düzenlendi. Taşıma veriminin artırılması amacıyla, biletli yolcu taşımacılığı yapan taşımacılar için 20'yi geçmemek üzere 18-24 koltuklu taşıtların da kullanılmasına olanak tanındı. Ara durak olarak kullanılan terminallere otobüs girişlerin teşvik edilmesi amacıyla da terminal çıkış ücretinde yolcu sayısına göre sınırlama getirdik."

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motokuryeler Kayda Alınıyor - Son Dakika

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