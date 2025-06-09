Mozambik\'te Kur\'an Dağıtımı

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Hediyem Kur'an Olsun" Projesi kapsamında Güneydoğu Afrika ülkesi Mozambik'in Tete eyaletindeki halka Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

TDV gönüllüleri ve görevlileri, Caunje bölgesindeki Masjid Alkhaleel Camisi'nde toplanan halka Portekizceye çevrilmiş Kur'an-ı Kerimler verdi.

TDV gönüllüsü Said Doğan, AA muhabirine, burada bulunmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Caunje halkının ilk defa Kur'an-ı Kerim'le tanıştığını ifade eden Doğan, "Bizler, 'Hediyem Kur'an Olsun' Projesi kapsamında Portekiz diline çevrilmiş Kur'an-ı Kerimleri buradaki halka dağıtmaktan ve burada olmaktan çok sevinçli ve mutluyuz." dedi.