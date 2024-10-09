Mozambik'te Seçim Heyecanı - Son Dakika
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Mozambik'te Seçim Heyecanı

Mozambik'te 17 milyon seçmen yeni cumhurbaşkanı ve parlamentoyu seçmek için oy kullanıyor.

09.10.2024 16:48
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Mozambik'te kayıtlı seçmenler, yeni cumhurbaşkanını, parlamento üyelerini ve eyalet valilerini seçmek için sandık başına gitti.

Mozambik'te iktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesinin (FRELIMO), 49 yıllık iktidarını devam ettirmesi beklenen seçimlerde 17 milyon kayıtlı seçmen, yeni cumhurbaşkanını da belirlemek amacıyla sabah saatlerinden itibaren oy kullanmaya başladı.

Mozambik Ulusal Seçim Komisyonuna (CNE) göre ülkedeki 36'dan fazla siyasi partinin katıldığı genel seçimlerde, Mozambikliler yeni cumhurbaşkanı, parlamento üyelerini ve eyalet valilerini seçmek üzere sandığa gidiyor.

Mozambik Anayasa Konseyinin onayıyla ülkedeki genel seçimlerde cumhurbaşkanlığı için dört aday yarışıyor.

İktidardaki FRELIMO partisinin 47 yaşındaki adayı Daniel Chapo, iki dönem görev yapan mevcut Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi'nin yerine geçmeyi hedefliyor.

Chapo'nun, bağımsız aday Venancio Mondlane ile kıyasıya bir mücadele vermesi bekleniyor.

Chapo'ya karşı yarışacak diğer iki aday, eski isyancı hareket Mozambik Ulusal Direnişi Partisinden (Renamo) Ossufo Momade ve Mozambik Demokratik Hareketinden (MDC) Lutero Simango.

Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi, gelecek yıl ocak ayında ikinci 5 yıllık döneminin sona ermesiyle görevi bırakacak. Oy sayım işlemi tamamlandıktan sonra, sonuçların en geç 15 günde Anayasa Konseyine iletilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

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