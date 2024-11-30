Mozambik'te Seçim Sonrası Şiddet Çağrısı - Son Dakika
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Mozambik'te Seçim Sonrası Şiddet Çağrısı

Mozambik\'te Seçim Sonrası Şiddet Çağrısı

Cumhurbaşkanı Nyusi, protestolar ve şiddetin sona ermesi için soğukkanlılık çağrısında bulundu.

30.11.2024 06:16
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CAPE Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi, 9 Ekim'deki cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından yaşanan protesto gösterileri ve şiddet olaylarının sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Nyusi, ülkede yaşanan şiddet olaylarına ilişkin basına yaptığı açıklamada, protesto gösterilerinin ülkeyi karmaşaya sürüklediğini belirterek, bu sorunu çözmek için soğukkanlı hareket edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Protesto gösterileri ve şiddet olaylarının yol açtığı yıkımı ne pahasına olursa olsun durduracaklarını kaydeden Nyusi, "Ülke kargaşaya sürüklendi ve her yer ölüm, yıkım ve yağmayla dolu" dedi.

Nyusi, göstericileri kamusal ve özel altyapının tahrip edilmesine ve güvenlik güçleriyle çatışmaya son vermeye davet ederek, "Herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğine inanıyorum. Herkes elinden gelenin birazını yaparsa bu yıkım duracaktır." ifadelerini kullandı.

Mozambik'te seçim süreci

Mozambik'te 9 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini, iktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesinin (FRELIMO) adayı Daniel Chapo kazanmıştı. Oyların yüzde 71'ini alan Chapo birinci olurken, en yakın rakibi Podemos Partisi'nden Venancio Mondlane oyların yüzde 20'sini almıştı.

Seçimlerde ve oy sayım işleminde hile yapıldığını savunan muhalefet partileri, ülke çapında protesto çağrısında bulunmuştu.

Gösteri çağrıları sonrası Mondlane'nin danışmanı ve Mozambik Kalkınma İyimser Partisi'nin avukatı Elvino Dias ile parti üyesi Paulo Guambe 18 Ekim'de başkent Maputo'da vurularak öldürülmüştü.

Gösteriler nedeniyle Mozambik ile Güney Afrika sınır kapısı geçici olarak kapatılmıştı.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, 21 Ekim'de yaptığı açıklamada, seçim sonrası şiddet ve son dönemde yaşanan cinayetlerden dolayı "derin endişe" duyduğunu ifade etmiş ve yaşananları kınamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Mozambik, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mozambik'te Seçim Sonrası Şiddet Çağrısı - Son Dakika

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