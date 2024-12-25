Mozambik'te Seçim Sonrası Şiddet Olayları - Son Dakika
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Mozambik'te Seçim Sonrası Şiddet Olayları

Cumhurbaşkanı seçimi sonrası başlayan şiddet olaylarında 50 kişi yaralandı. Protestolar sürüyor.

25.12.2024 01:17
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Mozambik'te, Anayasa Konseyi'nin, iktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesi'nin (FRELIMO) adayı Daniel Chapo'nun kazandığı cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarını resmi olarak duyurmasının ardından yeniden başlayan şiddet olaylarında 50 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Anayasa Konseyi, Chapo'nun 9 Ekim'deki seçimleri kazandığını teyit etti ancak oy oranını ilk sonuçlardan farklı olarak yüzde 71 yerine yüzde 65 olarak açıkladı.

Anayasa Konseyi"nin açıklamasının ardından başlayan protestolarda yaşanan şiddet olaylarında 50 kişi yaralandı.

Protestocular polis karakolları, benzin istasyonları ve banka şubeleri dahil kamu kurumlarına saldırarak zarar verdi.

Seçimlerde Chapo'nun en yakın rakibi Podemos Partisinden Venancio Mondlane, sonuçların resmileşmesinin ardından sosyal medya hesaplarından destekçilerine seslenerek "gelecek zor günler" için hazırlanmalarını istedi.

Mozambik'te seçim süreci ve şiddet olayları

Mozambik'te 9 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini, iktidardaki FRELIMO'nun adayı Chapo kazanmıştı.

İlk sonuçlara göre, oyların yüzde 71'ini alan Chapo birinci olurken, en yakın rakibi Podemos Partisinden Mondlane oyların yüzde 20'sini almıştı.

Seçimlerde ve oy sayım işleminde hile yapıldığını savunan muhalefet partileri, ülke çapında protesto çağrısında bulunmuştu.

Protesto gösterilerinin şiddet olaylarına dönüşmesi sonucu şimdiye kadar 10'u çocuk 103 kişi hayatını kaybetmiş, 350 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Mozambik, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mozambik'te Seçim Sonrası Şiddet Olayları - Son Dakika

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