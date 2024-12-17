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MSKÜ ve Başsavcılıktan İş Birliği Protokolü

MSKÜ ve Başsavcılıktan İş Birliği Protokolü

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, denetimli serbestlik hizmetleri için başsavcılıkla protokol imzaladı.

17.12.2024 16:50
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı arasında Denetimli Serbestlik Hizmetleri alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak suç işlemelerinin önüne geçilmesi amacıyla hazırlanan protokol, Rektörlük binasında, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ile Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez arasında imzalandı.

Protokol kapsamında, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlüler ve eski hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmaları amacıyla planlı çalışma yürütülecek.

Bu çalışmalarla, yükümlülerin ve eski hükümlülerin iyileştirme faaliyetlerinden yararlanmaları ve denetimli serbestlik müdürlüğü personeline yönelik tamamlayıcı ve destekleyici geliştirme programlarının hazırlanması ve yürütülmesi amaçlanıyor.

Protokol kapsamında eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinin yanı sıra çocuk yükümlülere yönelik faaliyetler, bağımlılıkla mücadeleye yönelik faaliyetler, ortak projeler ve Ar-Ge çalışmaları, personele yönelik faaliyetler ile sosyal ve kültürel faaliyetler, koruma kurallarına yönelik faaliyetler ve kamuya yararlı bir işte çalıştırmaya yönelik faaliyetler de yapılacak.

Kaynak: AA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Eğitim, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

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