MTTB, Erzurum'da Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
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MTTB, Erzurum'da Öğrencilerle Buluştu

MTTB, Erzurum\'da Öğrencilerle Buluştu

Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı Başarı, Erzurum'da öğrencilere teşkilatın misyonunu anlattı.

12.02.2025 23:47
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Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Genel Başkanı Tahsin Başarı, Erzurum'da "Yatsılık Tecrübe Sohbetleri" programı kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Birliğin Erzurum İl Başkanlığı'nda düzenlenen programda ortaöğretim ve üniversite öğrencileriyle sohbet eden Başarı, yaptığı açıklamada, Milli Türk Talebe Birliği'nin samimiyet ve mücadele aşkı olan bir teşkilat olduğunu söyledi.

MTTB'nin neyi niçin yaptığı bilinen bir yer olduğuna dikkati çeken Başarı, "O yüzden 1980 öncesi dönemde de silahlı örgütlerin emrine girmemiştir. Birilerinin argümanı olmamıştır. Birilerinin hegemonyasına girmemiştir. Birilerinin sokağa çekmesine kanmamıştır. Milli Türk Talebe Birliği bir talebe teşkilatıdır. Milli Türk Talebe Birliği, bir siyasi partinin arka bahçesi mi? Biz bunu katiyyen reddediyoruz. Milli Türk Talebe Birliği hiçbir siyasi oluşumun, hiçbir siyasi kurumun arka bahçesi değildir." dedi.

"MTTB, bugün Türkiye'deki en köklü teşkilattır"

Milli Türk Talebe Birliği'nin talebelerin oluşturmuş olduğu, talebelerin samimiyetle birlik oldukları ve tek referansı İslam olan bir teşkilat olduğunu vurgulayan Başarı, "MTTB, bugün Türkiye'deki en köklü teşkilattır, en kadim teşkilattır. Bugün birçok fikir büyüğümüzün, üstadımızın nefesi var. Burada, onların bilgi ve fikirleri var. Bunları bilmek lazım. Bizim davamız insanlık yaratıldığından itibaren var. Biz hep bir Allah nizamının takipçisiyiz. O yüzden davanız sizin 108 yıllık MTTB davası falan değil bin 400 yıllık davadır."

MTTB Erzurum İl Başkanı İbrahim Hakkı Algan da Tahsin Başarı'yı "Yatsılık Tecrübe Sohbetleri" programı kapsamında ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti.

Soru cevap şeklinde devam eden programın ardından öğrencilere Erzurum'a özgü yatsılık kültürü olan közlenmiş patates ikram edildi.

Kaynak: AA

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