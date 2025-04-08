Mudanya'da Yeni Vizyon Toplantısı

(BURSA)- Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, bir yıllık görev sürecinde hayata geçirilen projeleri ve kentin gelecek vizyonuna ilişkin hedeflerini, "Başka 1 Mudanya: Yeni Bir Bakış, Yeni Bir Anlayış" başlıklı toplantıda anlattı. Daha yaşanabilir, adil, yeşil ve umut dolu bir Mudanya için gece gündüz çalıştıklarını belirten Dalgıç, "Bu bir yıl bize şunu bir kez daha gösterdi, birlikte başaramayacağımız hiçbir şey yok. Belediyemizi sadece bir hizmet kapısı değil, bir umut yuvası haline getirmek için çalışıyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra görevdeki bir yılına ve gelecek vizyonuna ilişkin çalışma ve hedeflerini, "Başka 1 Mudanya: Yeni Bir Bakış, Yeni Bir Anlayış" başlıklı toplantıda kamuoyuyla paylaştı. Montania Hotel'de gerçekleştirilen toplantıya, meclis üyeleri, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP İlçe Başkanı Kurtuluş Furkan Atalay, İyi Parti İlçe Başkanı Ersin Erdönmez, Deva Partisi İlçe Başkanı Mehmet Özalp, muhtarlar ve basın mensupları katıldı.

"Mudanya, ancak hep birlikte güzelleşir, büyür, gelişir"

Mudanya'yı geleceğe hazırlayan yolculuğun birinci yılını geride bıraktıklarını belirten Başkan Dalgıç, "Bu süreçte zorluklarla da karşılaştık, bunlardan tecrübeler kazandık. Ama en önemlisi, her adımda halkımızın güvenini, desteğini ve sevgisini hissettik. Bu bize güç verdi, yön verdi" dedi.

Daha yaşanabilir, daha adil, daha yeşil ve daha umut dolu bir Mudanya hedefi doğrultusunda gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Dalgıç, "Bu süreci bir sonuç değil, bir başlangıç olarak görüyoruz. Mudanya'nın potansiyeline, enerjisine ve birlikte kuracağımız geleceğe inancımız sonsuz. Bu bir yıl bize şunu bir kez daha gösterdi, birlikte başaramayacağımız hiçbir şey yok. Belediyemizi sadece bir hizmet kapısı değil, bir umut yuvası haline getirmek için çalışıyoruz. ve biliyoruz ki Mudanya, ancak hep birlikte güzelleşir, büyür, gelişir" diye konuştu.

"Kaybettiği değerlerini yerine koymak istiyoruz"

Dalgıç, "Başka Bir Mudanya" hedefine ilişkin, şunları söyledi:

"Biz Mudanya'yı olduğu haliyle seviyoruz. Başka bir Mudanya derken, Mudanya'nın başkalaşmasını, değişmesini istemiyoruz. Başka Mudanya'dan kastımız, farklı bir bakış, yeni bir anlayışla Mudanya'nın korunmasına yönelik yönetimsel bir tabirdir. Biz Mudanya'yı olduğu gibi korumak, kaybettiği değerlerini yerine koymak istiyoruz. Mudanya'yı değiştirmek değil, bu haliyle herkesin yaşamaktan keyif aldığı, daha uygarca yaşadığı, imkanlarının çok olduğu, kültürün, sanatın eskiden olduğu gibi daha da yoğun şekilde şehrimizde hissedilmesini istiyoruz."

Kenti kapsayan etkinlikleri aktarıldı

Başkan Deniz Dalgıç, Mudanya'daki çalışmaları ve gelecek hedeflerini "Söz Verdik Yapıyoruz", "Mudanya Değişiyor Güzelleşiyor" ve "Mudanya'ya Sözümüz Var" başlıkları altındaki sunumla paylaştı. Değişim temalı sunumu gerçekleştiren Dalgıç, Mütareke'nin 102'nci yıl kutlamaları Cumhuriyet coşkusu, yeni yıl ve ramazan etkinlikleri, anma, mübadele, kitap fuarı gibi tüm kenti kapsayan etkinlikleri aktardı.

Deprep riskinden korunmak için çalışamalar yürütülüyor

Güvenli bir kent inşa etme ve kenti afetlere karşı dirençli hale getirme hedefi doğrultusunda göreve gelir gelmez çalışmaya başladıklarına dikkat çeken Dalgıç, Bina Envanteri ve Deprem Risk Analizi çalışması hakkında bilgi verdi. Dalgıç, Mudanya Belediye Meclisi'nde alınan dönüşüm kararıyla önemli adımlar attıklarını belirterek, bilimin ışığında, ortak akılla zaman kaybetmeden Mudanya'yı deprem riskinden korumak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

"Gençlik yıllarından bu yana rahatsızlık yaşıyor"

Kentin kültürel miraslarını yaşama kazandırmak için önemli çalışmaları yürüttüklerini anlatan Başkan Dalgıç, bu amaç doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı (İBB Miras) ile protokol imzaladıklarını belirtti. İBB Miras'ın başındaki Mahir Polat'ın önemli bir bilim insanı olduğunu vurgulayan Başkan Dalgıç, cezaevinde bulunmasının herkesi üzdüğünü belirterek, "Kendisi gençlik yıllarından bu yana rahatsızlık yaşıyor. Buna rağmen, bu kadar bilinen, tanınan bir insanın kaçma, delil karartma ihtimali olmamasına rağmen cezaevinde tutulması üzüntümüzü daha da fazlalaştırıyor" dedi.

Köy Akademileri Çocuk Merkezleri açılmaya başlandı

Eğitime ayrı bir önem verdiklerini ve bu nedenle belediye bünyesindeki iki kreşin yanı sıra kırsal mahallelerde Köy Akademileri Çocuk Merkezleri'ni açmaya başladıklarını söyleyen Dalgıç, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğrenci dostu kantin açtıklarını, okulların temizlik ve hijyen ihtiyacına katkı verdiklerini, öğrencilere çeşitli konularda destek sağladıklarını ve 7'den 70'e kurslar, yaz ve yarıyıl okullarını açtıklarını dile getirdi. Dalgıç, sokak hayvanlarına yönelik projeler, Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Hal Meydanı, Tarihi Konak, Gençlik Merkezi, Arnavutköy Balıkçı Barınağı, Çocuk Dostu Sokaklar projeleri, kendi enerjisini üreten belediye çalışmaları ile yol, pazaryeri, otopark, temizlik işleri çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Gastronomi turizmine yönelik hedefler dile getirildi

Dernekler Yerleşkesi, Kadın Eşitlik Merkezi ve Kapalı Yüzme Havuzu'nu hizmete açtıklarını söyleyen Başkan Dalgıç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi, Uludağ Üniversitesi, Mimarlar Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası gibi kuruluşlarla imzalanan iş birliği protokollerini anlattı. Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliği ile bu yıl Mudanya Triatlonu Türkiye Kupası Finalleri'ni gerçekleştirdiklerini hatırlatan Dalgıç, yerelde kalkınmanın önemi doğrultusunda üretici kooperatiflerle oluşturulan güç birliğini, kültür, doğa ve gastronomi turizmine yönelik atılan adımlar ve hedefleri de dile getirdi.

"Önümüzdeki yılları birlikte inşa edeceğiz"

Yaşanan ekonomik zorlukta sosyal belediyecilik hedefiyle ihtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanında olduklarını ve gıda, giyim gibi desteklerle sıkıntılarını hafifletmeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Dalgıç, 6 Şubat Depremleri'nin yıl dönümünde, depremzedelerin yanında olmak için yardım TIR'ı gönderdiklerini dile getirdi. Dalgıç, sunumunu, "Bir yıllık sürecin bir parçası olduğunuz için, bizlere duyduğunuz güven için ve en önemlisi Mudanya'ya olan sevdanız için tüm hemşerilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yılları birlikte inşa edeceğiz. Çünkü Mudanya bizim evimiz. ve biz bu evi hep birlikte koruyup, geliştirip, güzelleştireceğiz" sözleriyle tamamladı.