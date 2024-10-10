Mudanya'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Protesto

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(BURSA)- Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet, Mudanya Mütareke Meydanı'nda protesto edildi. "Yan yana, omuz omuza, kadına şiddete hayır" sloganlarıyla seslerini yükselten kadınlara Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da destek vererek, "Her zaman yanınızdayım" dedi.

Mudanya'da kadınlar, son zamanlarda artan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet olaylarını protesto etmek için bir araya geldi. Mütareke Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında, siyah giyinen kadınlar, "Yan yana, omuz omuza, kadına şiddete hayır" sloganları attı. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, kadınların güvenliği için belediye olarak çeşitli önlemler alacaklarını ve her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

Kadınlar, dövizler ve sloganlarla şiddete karşı mücadele mesajı verdi. Eylemde "Bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Susma haykır, kadın vardır", "Artık öldürülmek istemiyoruz", "Hikayesi yarım kalan herkes için adalet", "Tecelli etmiyorsa adalet, kopsun kıyamet" şeklinde sloganları atıldı.

"Yaşamak için korkmak istemiyoruz"

DEMETER Eşitlikçi Kadınlar Derneği Başkanı Nilgün Arslanoğlu, kadına yönelik şiddetin her geçen gün arttığını ve kadınların sürekli bir korku içinde yaşadıklarını belirtti. Arslanoğlu, "Biz kadınlar seyahat ederken, gece evimize dönerken, sabahın karanlığında işe giderken korkmak istemiyoruz. Yaşamak için korkmak istemiyoruz. Kadınların, çocukların katledilmemeleri için erkek şiddetine karşı sesimizi yükseltecek, özgür, eşit bir yaşam için mücadele etmeye devam edeceğiz. Yasaları uygulamayanlardan hesap soracağız" dedi. 6284 sayılı kanunun etkin bir şekilde uygulanması gerektiğini söyleyen Arslanoğlu, "Bu yasaya yönelik saldırılar, kadınların yaşam hakkını tartışmaya açmak demektir. Gelin, 6284'ü uygulatmak için ses olalım ve kadın cinayetlerini durduralım" çağrısında bulundu.

"Kadınlar hayattır, hayat kadınlarla güzeldir"

Sokaklarda korku değil huzur, şiddet değil güvenlik istediklerinin altını çizen CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Hayriye Baykara, "AKP iktidarı döneminde, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinde ciddi bir artış yaşanmıştır. Bu artış, hükümetin gerekli önlemleri almada yetersiz kalması ve caydırıcı politikaların uygulanmamasıyla daha da derinleşmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler, kadınların özgür ve güvenli bir şekilde yaşama hakkını savunmaya ve bu yolda gereken her türlü mücadelenin öncüsü olmaya devam edeceğiz. Kadınların sokaklarda korkuyla değil, huzurla, güvenle yürüdüğü, İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girdiği bir Türkiye için mücadelemiz sürecektir" diye konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Nisa Kartaltepe ise, "Mudanya Belediyesi olarak kadın dostu bir kent yaratmak için üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getireceğimize ve bu süreçte görevi olan tüm paydaşlarımızın da sorumluluklarını hatırlatarak, takipçisi olacağımıza söz veriyoruz. Kadınlar hayattır, hayat kadınlarla güzeldir" dedi.

"Sorunun kaynağı olan biz erkekler çözümün en büyük parçası olmak zorundayız"

Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, yüz yıl öncesine göre kadına bakışın geriye gidiyor olmasından büyük üzüntü duyduğunu söyleyerek, sorunun çözümünde en önemli görevin erkeklere düştüğünü söyledi. Protestoya erkek katılımını yetersiz bulan Dalgıç, "Bu sorunların çözümünü kadınlara bırakamayız. Sorunun kaynağı olan biz erkekler çözümün en büyük parçası olmak zorundayız. Çünkü gücün bizde olduğunu düşündüğümüz için bu olayları yapan biziz. Bütün bunların ortadan kalkması için bizlere çok büyük görev düşüyor. Bu akşam burada siyahları giyerek çağrıya cevap verdik. Ancak bu katılımın daha fazla olması gerekirdi. Mustafa Kemal Atatürk toplumun her tarafında kadınları öncelerken böyle yapmamıştır. Bize verdiği ödev, bize verdiği görev bu değil. Aklımızı başımıza toplayalım" dedi.

"Kadına şiddet için özel bir WhatsApp hattı kuruyoruz"

Üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getireceklerinin altını çizen Başkan Deniz Dalgıç, "Mudanya Belediyesi olarak ben ve arkadaşlarım buradayız. Hepiniz bize güvenin. Ne zaman bu konuda bir derdiniz varsa bize ulaşın. Her daim yanınızdayız. Kadınların sokaklarda güvenle yürüyebilmeleri için karanlık alanlardaki aydınlatmaları artırıyoruz, stratejik noktalara güvenlik kameraları ekliyoruz ve kadına şiddet için özel bir WhatsApp hattı kuruyoruz. Ayrıca, mavi ışık direkleri yerleştirerek acil durumlarda güvenlik güçlerine ulaşımı hızlandıracağız. Bunların yanı sıra, başta Belediye'mizde çalışan arkadaşlarımız olmak üzere erkeklere yönelik bilinçlendirme eğitimleri düzenleyerek toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyoruz" ifadeelrini kullandı.