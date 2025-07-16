Mudurnu\'da Korkutan Yangın

BOLU'nun Mudurnu ilçesine bağlı Çamyurdu köyünde gece saatlerinde 2 ev ile 10 samanlığın yandığı yangında hasarın boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı.

Çamyurdu köyünde saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Bir samanlıkta bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikteki diğer samanlıklar ve ahşap evlere sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Mudurnu ve Taşkesti ilçesinden itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü'nden arazözler ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın hızla büyürken, köyde yaşayan vatandaşlar ile itfaiye ve orman ekipleri alevleri söndürmek için çalışma yaptı. Yangında Seyfettin Aldemir ile Ahmet Baştürk'e ait 2 ev ile 10 samanlık zarar gördü. Yangında ayrıca çok sayıda küçükbaş ve büyükbaş da yanarak öldü. Yangın, sabah saatlerinde söndürüldü. Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıkarken, bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.