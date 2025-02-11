Muğla'dan Arıcılara Yangın Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla'dan Arıcılara Yangın Desteği

Muğla\'dan Arıcılara Yangın Desteği

Muğla, yangından etkilenen arıcılara kovan ve ekipman desteği sağlayarak doğayı canlandırmayı hedefliyor.

11.02.2025 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarından etkilenen arıcılara kovan, bal süzme makinesi, bal dinlendirme kazanı, arıcı kıyafeti ve arıcılık el aletleri desteği verdi.

Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesi Çatakbağyaka ve Sarnıç mahalleleri arasında Sivri Dağı mevkisinde çıkan ve 600 hektar orman alanının zarar gördüğü yangında mağdur olan arıcılar için çalışma yürüttü.

Ekipler, Sarnıç Mahallesi'nde yangından etkilenen arıcılara, 210 kovan, 5 bal süzme makinesi, 5 bal dinlendirme teknesi, 5 bal hasat çadırı ve 512 arıcılık el malzemesi dağıtımı gerçekleştirdi.

Yangından etkilenen bölgelere yine ekipler tarafından 11 milyon lira değerinde 110 bin ceviz ve zeytin fidanı ücretsiz dağıtıldı. Hedeflenen alanın ağaçlandırılmasıyla da 4 bin 400 dekar alan yeniden yeşillendirilecek.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, bölge ekonomisine katkı sağlamak ve doğayı yeniden canlandırmak için destek projelerinin devam edeceğini söyledi.

Geçen yıl yaşanan yangınların sadece ormanları değil, vatandaşların geçim kaynaklarını da olumsuz etkilediğini belirten Aras, "Yangın felaketiyle birlikte orman varlığımızı, ağaçlarımızı, bölgemizin en önemli zenginliği balımızı üreten kovanlarımızı ve yaşam alanlarımızı kaybettik. Ancak en büyük kayıplardan biri de arıcılıkla uğraşan üreticilerimizin zarar görmesi oldu." dedi.

Muğla'nın Türkiye'nin en önemli bal üretim merkezlerinden biri olduğuna dikkati çeken Aras, arıcılığın bölge ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Bu nedenle arıcıları desteklemeyi bir sorumluluk olarak gördüklerini vurgulayan Aras, amaçlarının doğayı yeniden canlandırıp üreticilere ekonomik anlamda destek sağlamak olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Orman Yangınları, Muğla Belediyesi, Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'dan Arıcılara Yangın Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:07 Donald Trump Gazze planında ısrarcı: ’Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız’ Donald Trump Gazze planında ısrarcı: 'Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız'
20:49 İstanbul’daki Akasya AVM’de yangın paniği İstanbul'daki Akasya AVM'de yangın paniği
20:45 Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek
20:40 Eren Elmalı, Galatasaray’a transfer oldu Eren Elmalı, Galatasaray'a transfer oldu
18:23 İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi
08:52 İstanbul’da 4 ilçe beyaza büründü İstanbul'da 4 ilçe beyaza büründü
08:52 Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar’ı soyup soğana çevirdi Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi
08:49 Piyasa değeri 2 milyar lira Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar Piyasa değeri 2 milyar lira! Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar
08:34 Galatasaray, Frankowski’nin maliyetini açıkladı Galatasaray, Frankowski'nin maliyetini açıkladı
08:33 Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal’dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal'dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi
08:22 Asil Nadir’in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar Asil Nadir'in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar
08:08 İstanbul’da 9 belediyeye terör operasyonu İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
07:58 Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 21:45:57. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'dan Arıcılara Yangın Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.