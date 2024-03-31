81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
MUĞLA SON - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Güncel

MUĞLA SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 21:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.626
Toplam Seçmen : 814.986
Açılan Sandık : 812
Açılan Sandık Oranı : % 30,92
Kullanılan Oy : 200.985
Geçerli Oy : 195.302
Katılım Oranı : % 79,30

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET ARAS% 56,04109.458
AK PARTİAYDIN AĞAN AYAYDIN% 32,2262.922
İYİ PARTİMETİN ERGUN% 5,2810.309
DİĞER% 1,613.147
ZAFER PARTİSİÜNAL YİĞİT% 1,362.662
DEM PARTİYUSUF ULUDAĞ% 1,272.489
YENİDEN REFAHMEHMET MELİH TATLICI% 0,91.752
HAK-PARSEMRA ARCAN GÖKÇEN% 0,2390
TKPİSMAİL BOZKAYA% 0,18354
SAADETCEBRAİL TÜMENCİ% 0,17334
DEVA PARTİSİMUHSİN ERDEM% 0,12236
BTPÖZNUR ATAYETER% 0,12234
VATAN PARTİSİEMRE AYKIN% 0,11215
EMEPDÖNDÜ TAKA ÇINAR% 0,1190
YTPİSMAİL FENER% 0,07131
DSPSEVİNÇ ERENCAN% 0,06117
MİLLETHÜSEYİN KARA% 0,05104
HÜDA PARKAMURAN CENGİZ% 0,0591
TKHCİHAN TAN% 0,0485
BAĞIMSIZİSMAİL USLU% 0,0351
BAĞIMSIZÖZKAN KILIÇ% 0,0119
BAĞIMSIZMÜŞTEBA KARAMANOĞLU% 0,0112
BODRUM

Açılan Sandık Oranı : % 15,98
Katılım Oranı : % 72,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTAMER MANDALİNCİ% 55,929.707
AK PARTİMEHMET TOSUN% 33,35.780
DEM PARTİMEHMET POLAT% 4,65807
İYİ PARTİRAŞİT EMİR SÜER% 1,57273
DİĞER% 1,46254
ZAFER PARTİSİNİHAL ESİN GÜRSOY% 1,09189
TİPÖZGÜL TUZCU% 0,5698
BAĞIMSIZVOLKAN İLGÜZ% 0,4273
YENİDEN REFAHMUHAMMET ABDULLAH ALPDÜNDAR% 0,2441
BTPMAHMUT AĞSU% 0,1627
TKPAHMET AKSÜT% 0,1425
DEVA PARTİSİMEHMET BİLLORER% 0,1221
HÜDA PARMEHMET NESİM KAR% 0,117
SAADETMUHAMMED ARİF KARACA% 0,0712
DSPGÜLŞEN ONURSAL% 0,0611
VATAN PARTİSİŞEREF BOZKURT% 0,059
MİLLİ YOLCENGİZHAN SANCAR% 0,047
HKPHEDİYE EZGİ ALPOĞUZ% 0,035
MİLLETHAVANE YÜKSEL% 0,024
DALAMAN

Açılan Sandık Oranı : % 29,41
Katılım Oranı : % 73,27

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSEZER DURMUŞ% 60,35.018
AK PARTİMUHAMMET KARAKUŞ% 26,362.194
İYİ PARTİAYHAN GÜNAY% 4,77397
DİĞER% 4,57380
ZAFER PARTİSİBAHADIR BAKIRCI% 1,98165
YENİDEN REFAHFİLİZ KUBİLAY% 1,0789
DEM PARTİHALİT ORUÇ% 0,4941
SAADETESAT KONUR% 0,1815
BTPZEHRA MISIR% 0,1512
DEVA PARTİSİBİLAL BAYKAN% 0,076
VATAN PARTİSİEVRİM MURAT KARAGÖZ% 0,043
MİLLETFATMA USLU% 0,011
BAĞIMSIZFİKRET NAZMİ KENTEL% 0,011
DATÇA

Açılan Sandık Oranı : % 25
Katılım Oranı : % 73,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAYTAÇ KURT% 47,271.720
MHPFEYZULLAH GÜLADA% 35,21.281
DİĞER% 5,74209
BAĞIMSIZMUHAMMET MESUT YAR% 3,35122
DEM PARTİFATMA ÇETİNKAYA% 3,3120
TİPBÜŞRA ALEMDAR DEVECİ% 1,4653
İYİ PARTİÖMER SERKAN İĞCİ% 1,1341
BTPMESUD RAHMAN SÖZER% 0,8531
BAĞIMSIZİBRAHİM GÜNAY DEMİR% 0,7728
ZAFER PARTİSİAYDIN FIÇICIOĞLU% 0,311
YENİDEN REFAHMUAMMER CEVAHİREFENDİOĞLU% 0,197
VATAN PARTİSİASLAN ATİLLA YORULMAZ% 0,197
SAADETATAKAN ÇEĞİL% 0,176
HÜDA PARAYHAN CENGİZ% 0,083
FETHİYE

Açılan Sandık Oranı : % 12,88
Katılım Oranı : % 79,14

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİM KARACA% 44,745.604
MHPMUHAMMET KÖKTEN% 27,913.496
İYİ PARTİBEHÇET SAATCI% 23,862.988
ZAFER PARTİSİMÜJGAN DİKMEN% 0,7290
YENİDEN REFAHENGİN DAĞ% 0,6177
DEVA PARTİSİSANİYE KULAÇ% 0,3847
TKPALTAN TÜREL% 0,3139
DEM PARTİHASAN YILDIRIM% 0,338
DİĞER% 0,2936
SAADETÖMER FARUK KILINÇ% 0,2632
DSPEDA ALBAYRAK% 0,1114
MİLLETABDİL ÖLEMEZ% 0,1114
MİLLİ YOLALAATTİN ARSLAN% 0,0911
VATAN PARTİSİSELÇUK SELVİ% 0,0911
BTPFADİME AMAÇ% 0,0810
BAĞIMSIZEMİN KONUK% 0,079
YTPYASİN CANYURT% 0,045
HÜDA PARİLYAS CENGİZ% 0,034
KAVAKLIDERE

Açılan Sandık Oranı : % 60
Katılım Oranı : % 92,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET DEMİR% 54,412.543
CHPSAFFET KARABIYIK% 40,731.904
DİĞER% 3,17148
İYİ PARTİLEVENT AKKALI% 1,5874
YENİDEN REFAHSERDAR OĞUZ ÇELİKEL% 0,115
KÖYCEĞİZ

Açılan Sandık Oranı : % 53,70
Katılım Oranı : % 87,89

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ ERDOĞAN% 54,897.975
AK PARTİKAMİL CEYLAN% 34,194.967
DİĞER% 6,85995
İYİ PARTİPELİN EKER KARAMAN% 2,78404
YENİDEN REFAHFARUK ÖĞE% 0,3652
ZAFER PARTİSİERKAN BOZ% 0,3247
DEM PARTİAHMET UKAŞ% 0,2739
BTPYUSUF YENİ% 0,115
SAADETMEMDUH KARAKUZU% 0,0812
HÜDA PARRAHMİ ÇELİK% 0,069
VATAN PARTİSİYAĞIZ COŞKUN% 0,057
DSPGÖKHAN İLENDEMLİ% 0,045
MİLLETRECEP AKŞİT% 0,012
MARMARİS

Açılan Sandık Oranı : % 41,59
Katılım Oranı : % 73,07

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPACAR ÜNLÜ% 45,3510.064
AK PARTİSERKAN YAZICI% 42,89.499
İYİ PARTİMUHAMMET ALİ ACAR% 9,562.121
DEM PARTİAYŞE İNANMA% 1,33294
ZAFER PARTİSİDENİZ ÇELİK% 0,4294
TİPTANLA SÖYLEMEZ% 0,2351
BAĞIMSIZMETİN GÜLDÜZ% 0,0512
YENİDEN REFAHALİ SÜMENOĞLU% 0,0510
HKPAYÇA ORAL% 0,0510
SAADETBİRKAN SERTCAN% 0,049
DİĞER% 0,049
BTPABDULLAH PEKER% 0,037
DSPHATİCE ÖBEKLİ% 0,036
HÜDA PARZEYNEP CENGİZ% 0,012
VATAN PARTİSİİLYAS YILMAZ% 0,012
MİLLETAYSEL KARTAL% 01
DEVA PARTİSİNAZIM ÇELİK% 01
MENTEŞE

Açılan Sandık Oranı : % 20,14
Katılım Oranı : % 80,95

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPGONCA KÖKSAL% 54,567.609
AK PARTİŞADİ BALLI% 32,444.524
İYİ PARTİHÜSEYİN NİZAMOĞLU% 8,291.156
ZAFER PARTİSİTAN BİLGİNER% 1,69235
YENİDEN REFAHHÜSEYİN SU% 0,6996
DEM PARTİAYLA ERKUT% 0,684
TİPNAZMİYE KULAÇ% 0,5374
DİĞER% 0,2737
SAADETSALİH ÇİFÇİ% 0,2231
DEVA PARTİSİMEHMET SERKAN ÖZÇELİK% 0,2230
DPYUSUF YILDIZ% 0,1420
BTPASYA FATMA KAYA% 0,1217
HKPEBRU GÖKSAL% 0,0811
HÜDA PARİBRAHİM KARATAY% 0,0811
VATAN PARTİSİGÜZİN BAŞ% 0,068
MİLLETİZZET USLU% 0,012
MİLAS

Açılan Sandık Oranı : % 14,64
Katılım Oranı : % 83,14

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFEVZİ TOPUZ% 51,736.547
AK PARTİRÜŞTÜ YİĞİTKAYA% 33,654.259
İYİ PARTİMEHMET ÇAYIRLI% 6,77856
DEM PARTİCUMALİ ÇELİK% 2,13269
ZAFER PARTİSİSUAT YAŞAR% 1,32167
DİĞER% 1127
TİPBADE DUDU TAKIM% 0,97123
YENİDEN REFAHERSİN TOPTAŞ% 0,87110
BTPÇETİN ÇUKUR% 0,3443
SAADETMURAT TEKİN% 0,2937
APSALİH ÖNEL% 0,2734
HÜDA PARADEM ÖZEL% 0,1519
DSPTÜRKAN FULYA ÜSKÜDARLI% 0,1418
DEVA PARTİSİMUHAMMET ÇİÇEK% 0,1418
BAĞIMSIZDURMUŞ ÖZDEMİR% 0,113
VATAN PARTİSİMEHMET KAYA% 0,079
MİLLETKADİR GÜVEN% 0,067
ORTACA

Açılan Sandık Oranı : % 23,53
Katılım Oranı : % 80,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPEVREN TEZCAN% 44,933.510
MHPALİM UZUNDEMİR% 36,42.844
İYİ PARTİRECEP GÜNEŞ% 13,871.084
DEM PARTİHÜSNİYE KAYA% 1,29101
ZAFER PARTİSİAHMET ÇÖMEN% 0,7357
YENİDEN REFAHABDULLAH YAMAÇ% 0,6349
TİPNEZAKET ÜNAL% 0,3225
SAADETMURAT İKİZ% 0,2822
TKPFATMA ASLAN% 0,2318
DEVA PARTİSİÇETİN TATLI% 0,2217
BAĞIMSIZCEMİL DURMUŞ% 0,2116
VATAN PARTİSİSELAHATTİN KOZAK% 0,1915
HÜDA PARERCAN CENGİZ% 0,1713
BTPAYKUP EGE AVŞAROĞLU% 0,1512
MİLLETMUSTAFA ÖLEMEZ% 0,1512
DİĞER% 0,1310
HKPİBRAHİM TAŞAR% 0,18
SEYDİKEMER

Açılan Sandık Oranı : % 9,29
Katılım Oranı : % 88,80

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBAYRAM ÖNDER AKDENİZLİ% 56,492.147
CHPÖZGÜR CAN BÜYÜKÇOBAN% 26,841.020
İYİ PARTİAYFER İLHAN ÖÇER% 7,55287
DEVA PARTİSİORHAN USTAOĞLU% 3,76143
SAADETSALİHA GÜZEL% 1,4555
YENİDEN REFAHRABİA TİLKİCİ% 1,3953
DİĞER% 0,9737
ZAFER PARTİSİABDULKADİR YILDIZ% 0,6324
DEM PARTİMİKAİL AKBALIK% 0,3915
TİPSOLMAZ TOKAY% 0,249
BTPRESUL ÖZDİL% 0,166
HÜDA PARHAKAN YAĞCI% 0,083
MİLLETOSMAN SİVRİ% 0,052
ULA

Açılan Sandık Oranı : % 43,04
Katılım Oranı : % 83,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET CANER% 55,224.387
AK PARTİÖZAY TÜRKLER% 38,463.055
İYİ PARTİŞÜKRAN ÇİÇEK% 1,95155
BAĞIMSIZYUNUSEMRE ARAPOĞLU% 1,1793
ZAFER PARTİSİALPER SEBEN% 0,8971
DİĞER% 0,6451
YENİDEN REFAHDURSUN ÇELEBİ% 0,6249
DEM PARTİRIDVAN YAŞAR% 0,5141
BTPİHSAN BULUT% 0,1814
DEVA PARTİSİİSMAİL HAZIR% 0,1411
HÜDA PARELİF CENGİZ% 0,097
VATAN PARTİSİPOLAT SOYTÜRK% 0,054
MİLLETŞÜKRAN ÖZLER% 0,043
SAADETALİ OSMAN TOK% 0,043
YATAĞAN

Açılan Sandık Oranı : % 6,06
Katılım Oranı : % 91,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMESUT GÜNAY% 54,52971
AK PARTİMUSTAFA TOKSÖZ% 35,26628
İYİ PARTİHÜSEYİN ÇÖLLÜOĞLU% 5,598
DİĞER% 1,9134
ZAFER PARTİSİHAKAN ALTUNKUM% 0,8415
YENİDEN REFAHİSMAİL DURMUŞ% 0,7914
DEM PARTİALİ CAVİT NACAR% 0,519
HKPŞENOL KAYA% 0,224
BTPESRA ÜSTÜN% 0,112
HÜDA PARHASAN DURAN% 0,112
MİLLETNEDAİ ÖLMEZ% 0,112
SAADETTAYFUN KARTAL% 0,061
VATAN PARTİSİDOĞUKAN AKINCI% 0,061

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MUĞLA SON - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:51 CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı
21:40 Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı
18:18 Sandıklar bir bir açılıyor İşte seçim sonuçları Sandıklar bir bir açılıyor! İşte seçim sonuçları
18:06 Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu İşte Ankara’daki yarışta son durum Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? İşte Ankara'daki yarışta son durum
18:02 Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu İşte İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte İstanbul seçimlerinde son durum
22:25 Mansur Yavaş, Ankara halkına teşekkür etti ve hizmete devam edeceklerini söyledi Mansur Yavaş, Ankara halkına teşekkür etti ve hizmete devam edeceklerini söyledi
22:14 GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, 2024 Yerel Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, 2024 Yerel Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi
21:07 Bilge Yılmaz, İYİ Parti lideri Akşener’i istifaya davet etti Bilge Yılmaz, İYİ Parti lideri Akşener'i istifaya davet etti
20:51 Sandıkların yüzde 90’ı açıldı AK Parti yönetimindeki Giresun, CHP’ye geçti Sandıkların yüzde 90'ı açıldı! AK Parti yönetimindeki Giresun, CHP'ye geçti
19:59 Mansur Yavaş: Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz Mansur Yavaş: Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz
19:07 İlk sonuçları gören Özgür Özel: Asla rehavete kapılmayın İlk sonuçları gören Özgür Özel: Asla rehavete kapılmayın
18:08 Sonuçlar geliyor İzmir’de Cemil Tugay ile Hamza Dağ arasında kıyasıya yarış Sonuçlar geliyor! İzmir'de Cemil Tugay ile Hamza Dağ arasında kıyasıya yarış
17:39 Yurdum insanı şaşırtmıyor Taraftarlar, takımlarının futbolcularına oy verdi Yurdum insanı şaşırtmıyor! Taraftarlar, takımlarının futbolcularına oy verdi
17:30 Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti’den sert tepki Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti'den sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2024 22:40:11. #1.13#
SON DAKİKA: MUĞLA SON - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement