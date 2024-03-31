BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.626
|Toplam Seçmen
|:
|814.986
|Açılan Sandık
|:
|812
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 30,92
|Kullanılan Oy
|:
|200.985
|Geçerli Oy
|:
|195.302
|Katılım Oranı
|:
|% 79,30
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET ARAS
|% 56,04
|109.458
|AK PARTİ
|AYDIN AĞAN AYAYDIN
|% 32,22
|62.922
|İYİ PARTİ
|METİN ERGUN
|% 5,28
|10.309
|DİĞER
|% 1,61
|3.147
|ZAFER PARTİSİ
|ÜNAL YİĞİT
|% 1,36
|2.662
|DEM PARTİ
|YUSUF ULUDAĞ
|% 1,27
|2.489
|YENİDEN REFAH
|MEHMET MELİH TATLICI
|% 0,9
|1.752
|HAK-PAR
|SEMRA ARCAN GÖKÇEN
|% 0,2
|390
|TKP
|İSMAİL BOZKAYA
|% 0,18
|354
|SAADET
|CEBRAİL TÜMENCİ
|% 0,17
|334
|DEVA PARTİSİ
|MUHSİN ERDEM
|% 0,12
|236
|BTP
|ÖZNUR ATAYETER
|% 0,12
|234
|VATAN PARTİSİ
|EMRE AYKIN
|% 0,11
|215
|EMEP
|DÖNDÜ TAKA ÇINAR
|% 0,1
|190
|YTP
|İSMAİL FENER
|% 0,07
|131
|DSP
|SEVİNÇ ERENCAN
|% 0,06
|117
|MİLLET
|HÜSEYİN KARA
|% 0,05
|104
|HÜDA PAR
|KAMURAN CENGİZ
|% 0,05
|91
|TKH
|CİHAN TAN
|% 0,04
|85
|BAĞIMSIZ
|İSMAİL USLU
|% 0,03
|51
|BAĞIMSIZ
|ÖZKAN KILIÇ
|% 0,01
|19
|BAĞIMSIZ
|MÜŞTEBA KARAMANOĞLU
|% 0,01
|12
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 15,98
|Katılım Oranı
|:
|% 72,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|TAMER MANDALİNCİ
|% 55,92
|9.707
|AK PARTİ
|MEHMET TOSUN
|% 33,3
|5.780
|DEM PARTİ
|MEHMET POLAT
|% 4,65
|807
|İYİ PARTİ
|RAŞİT EMİR SÜER
|% 1,57
|273
|DİĞER
|% 1,46
|254
|ZAFER PARTİSİ
|NİHAL ESİN GÜRSOY
|% 1,09
|189
|TİP
|ÖZGÜL TUZCU
|% 0,56
|98
|BAĞIMSIZ
|VOLKAN İLGÜZ
|% 0,42
|73
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET ABDULLAH ALPDÜNDAR
|% 0,24
|41
|BTP
|MAHMUT AĞSU
|% 0,16
|27
|TKP
|AHMET AKSÜT
|% 0,14
|25
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET BİLLORER
|% 0,12
|21
|HÜDA PAR
|MEHMET NESİM KAR
|% 0,1
|17
|SAADET
|MUHAMMED ARİF KARACA
|% 0,07
|12
|DSP
|GÜLŞEN ONURSAL
|% 0,06
|11
|VATAN PARTİSİ
|ŞEREF BOZKURT
|% 0,05
|9
|MİLLİ YOL
|CENGİZHAN SANCAR
|% 0,04
|7
|HKP
|HEDİYE EZGİ ALPOĞUZ
|% 0,03
|5
|MİLLET
|HAVANE YÜKSEL
|% 0,02
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 29,41
|Katılım Oranı
|:
|% 73,27
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SEZER DURMUŞ
|% 60,3
|5.018
|AK PARTİ
|MUHAMMET KARAKUŞ
|% 26,36
|2.194
|İYİ PARTİ
|AYHAN GÜNAY
|% 4,77
|397
|DİĞER
|% 4,57
|380
|ZAFER PARTİSİ
|BAHADIR BAKIRCI
|% 1,98
|165
|YENİDEN REFAH
|FİLİZ KUBİLAY
|% 1,07
|89
|DEM PARTİ
|HALİT ORUÇ
|% 0,49
|41
|SAADET
|ESAT KONUR
|% 0,18
|15
|BTP
|ZEHRA MISIR
|% 0,15
|12
|DEVA PARTİSİ
|BİLAL BAYKAN
|% 0,07
|6
|VATAN PARTİSİ
|EVRİM MURAT KARAGÖZ
|% 0,04
|3
|MİLLET
|FATMA USLU
|% 0,01
|1
|BAĞIMSIZ
|FİKRET NAZMİ KENTEL
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 25
|Katılım Oranı
|:
|% 73,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AYTAÇ KURT
|% 47,27
|1.720
|MHP
|FEYZULLAH GÜLADA
|% 35,2
|1.281
|DİĞER
|% 5,74
|209
|BAĞIMSIZ
|MUHAMMET MESUT YAR
|% 3,35
|122
|DEM PARTİ
|FATMA ÇETİNKAYA
|% 3,3
|120
|TİP
|BÜŞRA ALEMDAR DEVECİ
|% 1,46
|53
|İYİ PARTİ
|ÖMER SERKAN İĞCİ
|% 1,13
|41
|BTP
|MESUD RAHMAN SÖZER
|% 0,85
|31
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM GÜNAY DEMİR
|% 0,77
|28
|ZAFER PARTİSİ
|AYDIN FIÇICIOĞLU
|% 0,3
|11
|YENİDEN REFAH
|MUAMMER CEVAHİREFENDİOĞLU
|% 0,19
|7
|VATAN PARTİSİ
|ASLAN ATİLLA YORULMAZ
|% 0,19
|7
|SAADET
|ATAKAN ÇEĞİL
|% 0,17
|6
|HÜDA PAR
|AYHAN CENGİZ
|% 0,08
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 12,88
|Katılım Oranı
|:
|% 79,14
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİM KARACA
|% 44,74
|5.604
|MHP
|MUHAMMET KÖKTEN
|% 27,91
|3.496
|İYİ PARTİ
|BEHÇET SAATCI
|% 23,86
|2.988
|ZAFER PARTİSİ
|MÜJGAN DİKMEN
|% 0,72
|90
|YENİDEN REFAH
|ENGİN DAĞ
|% 0,61
|77
|DEVA PARTİSİ
|SANİYE KULAÇ
|% 0,38
|47
|TKP
|ALTAN TÜREL
|% 0,31
|39
|DEM PARTİ
|HASAN YILDIRIM
|% 0,3
|38
|DİĞER
|% 0,29
|36
|SAADET
|ÖMER FARUK KILINÇ
|% 0,26
|32
|DSP
|EDA ALBAYRAK
|% 0,11
|14
|MİLLET
|ABDİL ÖLEMEZ
|% 0,11
|14
|MİLLİ YOL
|ALAATTİN ARSLAN
|% 0,09
|11
|VATAN PARTİSİ
|SELÇUK SELVİ
|% 0,09
|11
|BTP
|FADİME AMAÇ
|% 0,08
|10
|BAĞIMSIZ
|EMİN KONUK
|% 0,07
|9
|YTP
|YASİN CANYURT
|% 0,04
|5
|HÜDA PAR
|İLYAS CENGİZ
|% 0,03
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 60
|Katılım Oranı
|:
|% 92,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET DEMİR
|% 54,41
|2.543
|CHP
|SAFFET KARABIYIK
|% 40,73
|1.904
|DİĞER
|% 3,17
|148
|İYİ PARTİ
|LEVENT AKKALI
|% 1,58
|74
|YENİDEN REFAH
|SERDAR OĞUZ ÇELİKEL
|% 0,11
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 53,70
|Katılım Oranı
|:
|% 87,89
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİ ERDOĞAN
|% 54,89
|7.975
|AK PARTİ
|KAMİL CEYLAN
|% 34,19
|4.967
|DİĞER
|% 6,85
|995
|İYİ PARTİ
|PELİN EKER KARAMAN
|% 2,78
|404
|YENİDEN REFAH
|FARUK ÖĞE
|% 0,36
|52
|ZAFER PARTİSİ
|ERKAN BOZ
|% 0,32
|47
|DEM PARTİ
|AHMET UKAŞ
|% 0,27
|39
|BTP
|YUSUF YENİ
|% 0,1
|15
|SAADET
|MEMDUH KARAKUZU
|% 0,08
|12
|HÜDA PAR
|RAHMİ ÇELİK
|% 0,06
|9
|VATAN PARTİSİ
|YAĞIZ COŞKUN
|% 0,05
|7
|DSP
|GÖKHAN İLENDEMLİ
|% 0,04
|5
|MİLLET
|RECEP AKŞİT
|% 0,01
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 41,59
|Katılım Oranı
|:
|% 73,07
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ACAR ÜNLÜ
|% 45,35
|10.064
|AK PARTİ
|SERKAN YAZICI
|% 42,8
|9.499
|İYİ PARTİ
|MUHAMMET ALİ ACAR
|% 9,56
|2.121
|DEM PARTİ
|AYŞE İNANMA
|% 1,33
|294
|ZAFER PARTİSİ
|DENİZ ÇELİK
|% 0,42
|94
|TİP
|TANLA SÖYLEMEZ
|% 0,23
|51
|BAĞIMSIZ
|METİN GÜLDÜZ
|% 0,05
|12
|YENİDEN REFAH
|ALİ SÜMENOĞLU
|% 0,05
|10
|HKP
|AYÇA ORAL
|% 0,05
|10
|SAADET
|BİRKAN SERTCAN
|% 0,04
|9
|DİĞER
|% 0,04
|9
|BTP
|ABDULLAH PEKER
|% 0,03
|7
|DSP
|HATİCE ÖBEKLİ
|% 0,03
|6
|HÜDA PAR
|ZEYNEP CENGİZ
|% 0,01
|2
|VATAN PARTİSİ
|İLYAS YILMAZ
|% 0,01
|2
|MİLLET
|AYSEL KARTAL
|% 0
|1
|DEVA PARTİSİ
|NAZIM ÇELİK
|% 0
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 20,14
|Katılım Oranı
|:
|% 80,95
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|GONCA KÖKSAL
|% 54,56
|7.609
|AK PARTİ
|ŞADİ BALLI
|% 32,44
|4.524
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN NİZAMOĞLU
|% 8,29
|1.156
|ZAFER PARTİSİ
|TAN BİLGİNER
|% 1,69
|235
|YENİDEN REFAH
|HÜSEYİN SU
|% 0,69
|96
|DEM PARTİ
|AYLA ERKUT
|% 0,6
|84
|TİP
|NAZMİYE KULAÇ
|% 0,53
|74
|DİĞER
|% 0,27
|37
|SAADET
|SALİH ÇİFÇİ
|% 0,22
|31
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET SERKAN ÖZÇELİK
|% 0,22
|30
|DP
|YUSUF YILDIZ
|% 0,14
|20
|BTP
|ASYA FATMA KAYA
|% 0,12
|17
|HKP
|EBRU GÖKSAL
|% 0,08
|11
|HÜDA PAR
|İBRAHİM KARATAY
|% 0,08
|11
|VATAN PARTİSİ
|GÜZİN BAŞ
|% 0,06
|8
|MİLLET
|İZZET USLU
|% 0,01
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 14,64
|Katılım Oranı
|:
|% 83,14
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|FEVZİ TOPUZ
|% 51,73
|6.547
|AK PARTİ
|RÜŞTÜ YİĞİTKAYA
|% 33,65
|4.259
|İYİ PARTİ
|MEHMET ÇAYIRLI
|% 6,77
|856
|DEM PARTİ
|CUMALİ ÇELİK
|% 2,13
|269
|ZAFER PARTİSİ
|SUAT YAŞAR
|% 1,32
|167
|DİĞER
|% 1
|127
|TİP
|BADE DUDU TAKIM
|% 0,97
|123
|YENİDEN REFAH
|ERSİN TOPTAŞ
|% 0,87
|110
|BTP
|ÇETİN ÇUKUR
|% 0,34
|43
|SAADET
|MURAT TEKİN
|% 0,29
|37
|AP
|SALİH ÖNEL
|% 0,27
|34
|HÜDA PAR
|ADEM ÖZEL
|% 0,15
|19
|DSP
|TÜRKAN FULYA ÜSKÜDARLI
|% 0,14
|18
|DEVA PARTİSİ
|MUHAMMET ÇİÇEK
|% 0,14
|18
|BAĞIMSIZ
|DURMUŞ ÖZDEMİR
|% 0,1
|13
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET KAYA
|% 0,07
|9
|MİLLET
|KADİR GÜVEN
|% 0,06
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 23,53
|Katılım Oranı
|:
|% 80,39
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|EVREN TEZCAN
|% 44,93
|3.510
|MHP
|ALİM UZUNDEMİR
|% 36,4
|2.844
|İYİ PARTİ
|RECEP GÜNEŞ
|% 13,87
|1.084
|DEM PARTİ
|HÜSNİYE KAYA
|% 1,29
|101
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET ÇÖMEN
|% 0,73
|57
|YENİDEN REFAH
|ABDULLAH YAMAÇ
|% 0,63
|49
|TİP
|NEZAKET ÜNAL
|% 0,32
|25
|SAADET
|MURAT İKİZ
|% 0,28
|22
|TKP
|FATMA ASLAN
|% 0,23
|18
|DEVA PARTİSİ
|ÇETİN TATLI
|% 0,22
|17
|BAĞIMSIZ
|CEMİL DURMUŞ
|% 0,21
|16
|VATAN PARTİSİ
|SELAHATTİN KOZAK
|% 0,19
|15
|HÜDA PAR
|ERCAN CENGİZ
|% 0,17
|13
|BTP
|AYKUP EGE AVŞAROĞLU
|% 0,15
|12
|MİLLET
|MUSTAFA ÖLEMEZ
|% 0,15
|12
|DİĞER
|% 0,13
|10
|HKP
|İBRAHİM TAŞAR
|% 0,1
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 9,29
|Katılım Oranı
|:
|% 88,80
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BAYRAM ÖNDER AKDENİZLİ
|% 56,49
|2.147
|CHP
|ÖZGÜR CAN BÜYÜKÇOBAN
|% 26,84
|1.020
|İYİ PARTİ
|AYFER İLHAN ÖÇER
|% 7,55
|287
|DEVA PARTİSİ
|ORHAN USTAOĞLU
|% 3,76
|143
|SAADET
|SALİHA GÜZEL
|% 1,45
|55
|YENİDEN REFAH
|RABİA TİLKİCİ
|% 1,39
|53
|DİĞER
|% 0,97
|37
|ZAFER PARTİSİ
|ABDULKADİR YILDIZ
|% 0,63
|24
|DEM PARTİ
|MİKAİL AKBALIK
|% 0,39
|15
|TİP
|SOLMAZ TOKAY
|% 0,24
|9
|BTP
|RESUL ÖZDİL
|% 0,16
|6
|HÜDA PAR
|HAKAN YAĞCI
|% 0,08
|3
|MİLLET
|OSMAN SİVRİ
|% 0,05
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 43,04
|Katılım Oranı
|:
|% 83,52
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MEHMET CANER
|% 55,22
|4.387
|AK PARTİ
|ÖZAY TÜRKLER
|% 38,46
|3.055
|İYİ PARTİ
|ŞÜKRAN ÇİÇEK
|% 1,95
|155
|BAĞIMSIZ
|YUNUSEMRE ARAPOĞLU
|% 1,17
|93
|ZAFER PARTİSİ
|ALPER SEBEN
|% 0,89
|71
|DİĞER
|% 0,64
|51
|YENİDEN REFAH
|DURSUN ÇELEBİ
|% 0,62
|49
|DEM PARTİ
|RIDVAN YAŞAR
|% 0,51
|41
|BTP
|İHSAN BULUT
|% 0,18
|14
|DEVA PARTİSİ
|İSMAİL HAZIR
|% 0,14
|11
|HÜDA PAR
|ELİF CENGİZ
|% 0,09
|7
|VATAN PARTİSİ
|POLAT SOYTÜRK
|% 0,05
|4
|MİLLET
|ŞÜKRAN ÖZLER
|% 0,04
|3
|SAADET
|ALİ OSMAN TOK
|% 0,04
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 6,06
|Katılım Oranı
|:
|% 91,98
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MESUT GÜNAY
|% 54,52
|971
|AK PARTİ
|MUSTAFA TOKSÖZ
|% 35,26
|628
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN ÇÖLLÜOĞLU
|% 5,5
|98
|DİĞER
|% 1,91
|34
|ZAFER PARTİSİ
|HAKAN ALTUNKUM
|% 0,84
|15
|YENİDEN REFAH
|İSMAİL DURMUŞ
|% 0,79
|14
|DEM PARTİ
|ALİ CAVİT NACAR
|% 0,51
|9
|HKP
|ŞENOL KAYA
|% 0,22
|4
|BTP
|ESRA ÜSTÜN
|% 0,11
|2
|HÜDA PAR
|HASAN DURAN
|% 0,11
|2
|MİLLET
|NEDAİ ÖLMEZ
|% 0,11
|2
|SAADET
|TAYFUN KARTAL
|% 0,06
|1
|VATAN PARTİSİ
|DOĞUKAN AKINCI
|% 0,06
|1
Son Dakika › Güncel › MUĞLA SON - Son Dakika
Zonguldak'ta yapılan Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP'li Tahsin Erdem, resmi olmayan sonuçlara göre zaferini ilan etti. Erdem, Valilik binası önünde kutlama yaptı ve destekçilerine teşekkür etti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Vedat Soner Başer, Gümüşhane'nin yeni belediye başkanı oldu. Partililer seçim zaferini coşkuyla kutladı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde sayımların tamamlanmasının ardından oylar torbalara konulup Diyarbakır İl Seçim Kuruluna getirildi. Görevlilerin polis kontrolünden geçtikten sonra İl Seçim Kurulu önünde beklemesi sonucu oy torbası kuyruğu oluştu.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaparak, CHP'nin yeni ruh ve mücadele azmiyle Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir başarı ortaya koyduğunu belirtti.
Afyonkarahisar'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan CHP adayı Burcu Köksal, yaklaşık 52 bin oy alarak Afyonkarahisar'ın ilk kadın belediye başkanı oldu.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre mevcut Belediye Başkanı Ömer Günel, seçimi önde götürürken, CHP Kuşadası İlçe Binası önünde toplanan kalabalık kutlamalara başladı.
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