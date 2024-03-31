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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 21:45  Güncelleme: 21:47
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.626
Toplam Seçmen : 814.986
Açılan Sandık : 888
Açılan Sandık Oranı : % 33,82
Kullanılan Oy : 219.384
Geçerli Oy : 213.138
Katılım Oranı : % 79,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET ARAS% 56,08119.539
AK PARTİAYDIN AĞAN AYAYDIN% 32,1268.454
İYİ PARTİMETİN ERGUN% 5,2511.185
DİĞER% 1,653.527
ZAFER PARTİSİÜNAL YİĞİT% 1,392.960
DEM PARTİYUSUF ULUDAĞ% 1,282.725
YENİDEN REFAHMEHMET MELİH TATLICI% 0,891.908
HAK-PARSEMRA ARCAN GÖKÇEN% 0,19413
TKPİSMAİL BOZKAYA% 0,19402
SAADETCEBRAİL TÜMENCİ% 0,17360
DEVA PARTİSİMUHSİN ERDEM% 0,13276
BTPÖZNUR ATAYETER% 0,12259
VATAN PARTİSİEMRE AYKIN% 0,11227
EMEPDÖNDÜ TAKA ÇINAR% 0,1209
YTPİSMAİL FENER% 0,07143
DSPSEVİNÇ ERENCAN% 0,06134
MİLLETHÜSEYİN KARA% 0,06120
HÜDA PARKAMURAN CENGİZ% 0,05104
TKHCİHAN TAN% 0,0599
BAĞIMSIZİSMAİL USLU% 0,0254
BAĞIMSIZÖZKAN KILIÇ% 0,0124
BAĞIMSIZMÜŞTEBA KARAMANOĞLU% 0,0116
BODRUM

Açılan Sandık Oranı : % 19,01
Katılım Oranı : % 73,00

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTAMER MANDALİNCİ% 56,3911.686
AK PARTİMEHMET TOSUN% 32,66.755
DEM PARTİMEHMET POLAT% 4,37905
DİĞER% 1,89392
İYİ PARTİRAŞİT EMİR SÜER% 1,57325
ZAFER PARTİSİNİHAL ESİN GÜRSOY% 1,08223
TİPÖZGÜL TUZCU% 0,65134
BAĞIMSIZVOLKAN İLGÜZ% 0,3776
YENİDEN REFAHMUHAMMET ABDULLAH ALPDÜNDAR% 0,2348
TKPAHMET AKSÜT% 0,1532
BTPMAHMUT AĞSU% 0,1532
DEVA PARTİSİMEHMET BİLLORER% 0,1327
HÜDA PARMEHMET NESİM KAR% 0,120
SAADETMUHAMMED ARİF KARACA% 0,0919
VATAN PARTİSİŞEREF BOZKURT% 0,0613
DSPGÜLŞEN ONURSAL% 0,0612
MİLLİ YOLCENGİZHAN SANCAR% 0,0510
MİLLETHAVANE YÜKSEL% 0,049
HKPHEDİYE EZGİ ALPOĞUZ% 0,025
DALAMAN

Açılan Sandık Oranı : % 35,29
Katılım Oranı : % 74,26

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSEZER DURMUŞ% 59,876.062
AK PARTİMUHAMMET KARAKUŞ% 26,112.644
İYİ PARTİAYHAN GÜNAY% 4,83489
DİĞER% 4,1415
ZAFER PARTİSİBAHADIR BAKIRCI% 2,88292
YENİDEN REFAHFİLİZ KUBİLAY% 1,16118
DEM PARTİHALİT ORUÇ% 0,5556
SAADETESAT KONUR% 0,1919
BTPZEHRA MISIR% 0,1818
DEVA PARTİSİBİLAL BAYKAN% 0,066
VATAN PARTİSİEVRİM MURAT KARAGÖZ% 0,055
MİLLETFATMA USLU% 0,011
BAĞIMSIZFİKRET NAZMİ KENTEL% 0,011
DATÇA

Açılan Sandık Oranı : % 38,24
Katılım Oranı : % 74,68

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAYTAÇ KURT% 46,242.684
MHPFEYZULLAH GÜLADA% 36,92.142
DİĞER% 5,03292
BAĞIMSIZMUHAMMET MESUT YAR% 3,77219
DEM PARTİFATMA ÇETİNKAYA% 2,95171
TİPBÜŞRA ALEMDAR DEVECİ% 1,4182
İYİ PARTİÖMER SERKAN İĞCİ% 1,0963
BTPMESUD RAHMAN SÖZER% 0,8449
BAĞIMSIZİBRAHİM GÜNAY DEMİR% 0,8348
ZAFER PARTİSİAYDIN FIÇICIOĞLU% 0,3319
YENİDEN REFAHMUAMMER CEVAHİREFENDİOĞLU% 0,1710
VATAN PARTİSİASLAN ATİLLA YORULMAZ% 0,159
SAADETATAKAN ÇEĞİL% 0,148
HÜDA PARAYHAN CENGİZ% 0,16
MİLLETİZZET ÇAYLI% 0,053
FETHİYE

Açılan Sandık Oranı : % 15,91
Katılım Oranı : % 78,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİM KARACA% 43,966.845
MHPMUHAMMET KÖKTEN% 28,524.441
İYİ PARTİBEHÇET SAATCI% 23,93.722
ZAFER PARTİSİMÜJGAN DİKMEN% 0,74115
YENİDEN REFAHENGİN DAĞ% 0,6398
DEM PARTİHASAN YILDIRIM% 0,4366
DEVA PARTİSİSANİYE KULAÇ% 0,3453
DİĞER% 0,347
TKPALTAN TÜREL% 0,2945
SAADETÖMER FARUK KILINÇ% 0,2539
DSPEDA ALBAYRAK% 0,1422
MİLLETABDİL ÖLEMEZ% 0,116
BTPFADİME AMAÇ% 0,0913
MİLLİ YOLALAATTİN ARSLAN% 0,0813
VATAN PARTİSİSELÇUK SELVİ% 0,0813
BAĞIMSIZEMİN KONUK% 0,0812
YTPYASİN CANYURT% 0,046
HÜDA PARİLYAS CENGİZ% 0,035
KAVAKLIDERE

Açılan Sandık Oranı : % 76,67
Katılım Oranı : % 92,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET DEMİR% 55,883.305
CHPSAFFET KARABIYIK% 39,752.351
DİĞER% 2,84168
İYİ PARTİLEVENT AKKALI% 1,4485
YENİDEN REFAHSERDAR OĞUZ ÇELİKEL% 0,095
KÖYCEĞİZ

Açılan Sandık Oranı : % 55,56
Katılım Oranı : % 87,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ ERDOĞAN% 55,458.354
AK PARTİKAMİL CEYLAN% 33,865.101
DİĞER% 6,61995
İYİ PARTİPELİN EKER KARAMAN% 2,78419
YENİDEN REFAHFARUK ÖĞE% 0,3756
ZAFER PARTİSİERKAN BOZ% 0,3147
DEM PARTİAHMET UKAŞ% 0,2943
BTPYUSUF YENİ% 0,115
SAADETMEMDUH KARAKUZU% 0,0812
HÜDA PARRAHMİ ÇELİK% 0,069
VATAN PARTİSİYAĞIZ COŞKUN% 0,057
DSPGÖKHAN İLENDEMLİ% 0,035
MİLLETRECEP AKŞİT% 0,012
MARMARİS

Açılan Sandık Oranı : % 45,13
Katılım Oranı : % 73,11

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPACAR ÜNLÜ% 45,3210.907
AK PARTİSERKAN YAZICI% 42,6210.257
İYİ PARTİMUHAMMET ALİ ACAR% 9,792.355
DEM PARTİAYŞE İNANMA% 1,3314
ZAFER PARTİSİDENİZ ÇELİK% 0,4199
TİPTANLA SÖYLEMEZ% 0,2458
YENİDEN REFAHALİ SÜMENOĞLU% 0,0512
BAĞIMSIZMETİN GÜLDÜZ% 0,0512
HKPAYÇA ORAL% 0,0410
DİĞER% 0,0410
SAADETBİRKAN SERTCAN% 0,049
BTPABDULLAH PEKER% 0,038
DSPHATİCE ÖBEKLİ% 0,036
VATAN PARTİSİİLYAS YILMAZ% 0,024
HÜDA PARZEYNEP CENGİZ% 0,012
DEVA PARTİSİNAZIM ÇELİK% 0,012
MİLLETAYSEL KARTAL% 01
MENTEŞE

Açılan Sandık Oranı : % 28,27
Katılım Oranı : % 82,17

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPGONCA KÖKSAL% 54,5210.792
AK PARTİŞADİ BALLI% 32,96.512
İYİ PARTİHÜSEYİN NİZAMOĞLU% 7,981.580
ZAFER PARTİSİTAN BİLGİNER% 1,58313
YENİDEN REFAHHÜSEYİN SU% 0,73144
DEM PARTİAYLA ERKUT% 0,65128
TİPNAZMİYE KULAÇ% 0,53104
DİĞER% 0,2346
DEVA PARTİSİMEHMET SERKAN ÖZÇELİK% 0,2244
SAADETSALİH ÇİFÇİ% 0,1938
BTPASYA FATMA KAYA% 0,1325
DPYUSUF YILDIZ% 0,1224
HÜDA PARİBRAHİM KARATAY% 0,0918
HKPEBRU GÖKSAL% 0,0815
VATAN PARTİSİGÜZİN BAŞ% 0,048
MİLLETİZZET USLU% 0,013
MİLAS

Açılan Sandık Oranı : % 18,61
Katılım Oranı : % 83,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFEVZİ TOPUZ% 52,398.271
AK PARTİRÜŞTÜ YİĞİTKAYA% 33,085.222
İYİ PARTİMEHMET ÇAYIRLI% 6,621.046
DEM PARTİCUMALİ ÇELİK% 2,03321
ZAFER PARTİSİSUAT YAŞAR% 1,32209
DİĞER% 1,03162
TİPBADE DUDU TAKIM% 0,98155
YENİDEN REFAHERSİN TOPTAŞ% 0,85134
BTPÇETİN ÇUKUR% 0,3556
SAADETMURAT TEKİN% 0,2844
APSALİH ÖNEL% 0,2540
HÜDA PARADEM ÖZEL% 0,1828
DSPTÜRKAN FULYA ÜSKÜDARLI% 0,1625
DEVA PARTİSİMUHAMMET ÇİÇEK% 0,1625
VATAN PARTİSİMEHMET KAYA% 0,1524
BAĞIMSIZDURMUŞ ÖZDEMİR% 0,0914
MİLLETKADİR GÜVEN% 0,0812
ORTACA

Açılan Sandık Oranı : % 26,47
Katılım Oranı : % 80,26

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPEVREN TEZCAN% 45,183.968
MHPALİM UZUNDEMİR% 36,043.165
İYİ PARTİRECEP GÜNEŞ% 14,091.237
DEM PARTİHÜSNİYE KAYA% 1,34118
ZAFER PARTİSİAHMET ÇÖMEN% 0,7364
YENİDEN REFAHABDULLAH YAMAÇ% 0,653
TİPNEZAKET ÜNAL% 0,3228
SAADETMURAT İKİZ% 0,2825
TKPFATMA ASLAN% 0,2522
DEVA PARTİSİÇETİN TATLI% 0,2118
BAĞIMSIZCEMİL DURMUŞ% 0,2118
VATAN PARTİSİSELAHATTİN KOZAK% 0,1715
MİLLETMUSTAFA ÖLEMEZ% 0,1614
BTPAYKUP EGE AVŞAROĞLU% 0,1513
HÜDA PARERCAN CENGİZ% 0,1513
HKPİBRAHİM TAŞAR% 0,098
DİĞER% 0,033
SEYDİKEMER

Açılan Sandık Oranı : % 13,66
Katılım Oranı : % 86,47

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBAYRAM ÖNDER AKDENİZLİ% 57,683.278
CHPÖZGÜR CAN BÜYÜKÇOBAN% 25,291.437
İYİ PARTİAYFER İLHAN ÖÇER% 7,95452
DEVA PARTİSİORHAN USTAOĞLU% 3,59204
YENİDEN REFAHRABİA TİLKİCİ% 1,81103
SAADETSALİHA GÜZEL% 1,4482
DİĞER% 0,6537
ZAFER PARTİSİABDULKADİR YILDIZ% 0,6235
DEM PARTİMİKAİL AKBALIK% 0,423
TİPSOLMAZ TOKAY% 0,2112
BTPRESUL ÖZDİL% 0,148
HÜDA PARHAKAN YAĞCI% 0,095
MİLLETOSMAN SİVRİ% 0,095
VATAN PARTİSİŞABAN CAN GİRGİN% 0,042
ULA

Açılan Sandık Oranı : % 44,30
Katılım Oranı : % 83,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET CANER% 55,044.519
AK PARTİÖZAY TÜRKLER% 38,553.165
İYİ PARTİŞÜKRAN ÇİÇEK% 1,95160
BAĞIMSIZYUNUSEMRE ARAPOĞLU% 1,23101
ZAFER PARTİSİALPER SEBEN% 0,8973
YENİDEN REFAHDURSUN ÇELEBİ% 0,6553
DİĞER% 0,6251
DEM PARTİRIDVAN YAŞAR% 0,5444
BTPİHSAN BULUT% 0,1916
DEVA PARTİSİİSMAİL HAZIR% 0,1311
HÜDA PARELİF CENGİZ% 0,087
VATAN PARTİSİPOLAT SOYTÜRK% 0,054
MİLLETŞÜKRAN ÖZLER% 0,043
SAADETALİ OSMAN TOK% 0,043
YATAĞAN

Açılan Sandık Oranı : % 6,06
Katılım Oranı : % 91,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMESUT GÜNAY% 54,52971
AK PARTİMUSTAFA TOKSÖZ% 35,26628
İYİ PARTİHÜSEYİN ÇÖLLÜOĞLU% 5,598
DİĞER% 1,9134
ZAFER PARTİSİHAKAN ALTUNKUM% 0,8415
YENİDEN REFAHİSMAİL DURMUŞ% 0,7914
DEM PARTİALİ CAVİT NACAR% 0,519
HKPŞENOL KAYA% 0,224
BTPESRA ÜSTÜN% 0,112
HÜDA PARHASAN DURAN% 0,112
MİLLETNEDAİ ÖLMEZ% 0,112
SAADETTAYFUN KARTAL% 0,061
VATAN PARTİSİDOĞUKAN AKINCI% 0,061

Kaynak: AA

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