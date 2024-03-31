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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 22:35
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.626
Toplam Seçmen : 814.986
Açılan Sandık : 1.119
Açılan Sandık Oranı : % 42,61
Kullanılan Oy : 275.330
Geçerli Oy : 267.052
Katılım Oranı : % 79,75

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET ARAS% 55,98149.484
AK PARTİAYDIN AĞAN AYAYDIN% 32,1885.937
İYİ PARTİMETİN ERGUN% 5,2914.128
ZAFER PARTİSİÜNAL YİĞİT% 1,493.971
DİĞER% 1,393.724
DEM PARTİYUSUF ULUDAĞ% 1,343.578
YENİDEN REFAHMEHMET MELİH TATLICI% 0,932.472
TKPİSMAİL BOZKAYA% 0,2531
SAADETCEBRAİL TÜMENCİ% 0,18485
HAK-PARSEMRA ARCAN GÖKÇEN% 0,18480
DEVA PARTİSİMUHSİN ERDEM% 0,15402
BTPÖZNUR ATAYETER% 0,13342
VATAN PARTİSİEMRE AYKIN% 0,11293
EMEPDÖNDÜ TAKA ÇINAR% 0,1258
YTPİSMAİL FENER% 0,08209
DSPSEVİNÇ ERENCAN% 0,06171
MİLLETHÜSEYİN KARA% 0,06170
HÜDA PARKAMURAN CENGİZ% 0,06152
TKHCİHAN TAN% 0,04119
BAĞIMSIZİSMAİL USLU% 0,0382
BAĞIMSIZÖZKAN KILIÇ% 0,0137
BAĞIMSIZMÜŞTEBA KARAMANOĞLU% 0,0127
BODRUM

Açılan Sandık Oranı : % 27,21
Katılım Oranı : % 72,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTAMER MANDALİNCİ% 58,0717.077
AK PARTİMEHMET TOSUN% 31,759.336
DEM PARTİMEHMET POLAT% 41.177
İYİ PARTİRAŞİT EMİR SÜER% 1,51444
DİĞER% 1,29379
ZAFER PARTİSİNİHAL ESİN GÜRSOY% 1,15337
TİPÖZGÜL TUZCU% 0,66195
BAĞIMSIZVOLKAN İLGÜZ% 0,44130
YENİDEN REFAHMUHAMMET ABDULLAH ALPDÜNDAR% 0,2470
TKPAHMET AKSÜT% 0,1544
BTPMAHMUT AĞSU% 0,1544
HÜDA PARMEHMET NESİM KAR% 0,1234
DEVA PARTİSİMEHMET BİLLORER% 0,1132
SAADETMUHAMMED ARİF KARACA% 0,131
VATAN PARTİSİŞEREF BOZKURT% 0,0823
DSPGÜLŞEN ONURSAL% 0,0617
MİLLİ YOLCENGİZHAN SANCAR% 0,0413
HKPHEDİYE EZGİ ALPOĞUZ% 0,0412
MİLLETHAVANE YÜKSEL% 0,0411
DALAMAN

Açılan Sandık Oranı : % 54,62
Katılım Oranı : % 75,71

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSEZER DURMUŞ% 58,419.174
AK PARTİMUHAMMET KARAKUŞ% 26,534.167
İYİ PARTİAYHAN GÜNAY% 5,47859
ZAFER PARTİSİBAHADIR BAKIRCI% 4,7738
DİĞER% 2,48390
YENİDEN REFAHFİLİZ KUBİLAY% 1,15181
DEM PARTİHALİT ORUÇ% 0,64100
SAADETESAT KONUR% 0,1930
BTPZEHRA MISIR% 0,1321
DEVA PARTİSİBİLAL BAYKAN% 0,115
VATAN PARTİSİEVRİM MURAT KARAGÖZ% 0,0711
BAĞIMSIZFİKRET NAZMİ KENTEL% 0,0711
HÜDA PARENİS CENGİZ% 0,047
MİLLETFATMA USLU% 0,023
DATÇA

Açılan Sandık Oranı : % 54,41
Katılım Oranı : % 75,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAYTAÇ KURT% 46,963.957
MHPFEYZULLAH GÜLADA% 36,873.107
DİĞER% 4,57385
BAĞIMSIZMUHAMMET MESUT YAR% 3,77318
DEM PARTİFATMA ÇETİNKAYA% 2,72229
TİPBÜŞRA ALEMDAR DEVECİ% 1,44121
İYİ PARTİÖMER SERKAN İĞCİ% 184
BTPMESUD RAHMAN SÖZER% 0,8471
BAĞIMSIZİBRAHİM GÜNAY DEMİR% 0,7462
ZAFER PARTİSİAYDIN FIÇICIOĞLU% 0,4235
YENİDEN REFAHMUAMMER CEVAHİREFENDİOĞLU% 0,217
VATAN PARTİSİASLAN ATİLLA YORULMAZ% 0,1714
SAADETATAKAN ÇEĞİL% 0,1311
HÜDA PARAYHAN CENGİZ% 0,098
MİLLETİZZET ÇAYLI% 0,087
FETHİYE

Açılan Sandık Oranı : % 20,71
Katılım Oranı : % 78,96

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİM KARACA% 44,979.184
MHPMUHAMMET KÖKTEN% 27,785.674
İYİ PARTİBEHÇET SAATCI% 23,644.828
ZAFER PARTİSİMÜJGAN DİKMEN% 0,71145
YENİDEN REFAHENGİN DAĞ% 0,69140
DEM PARTİHASAN YILDIRIM% 0,3980
DEVA PARTİSİSANİYE KULAÇ% 0,3367
TKPALTAN TÜREL% 0,2755
SAADETÖMER FARUK KILINÇ% 0,2550
DİĞER% 0,2448
DSPEDA ALBAYRAK% 0,1225
VATAN PARTİSİSELÇUK SELVİ% 0,1225
BAĞIMSIZEMİN KONUK% 0,1122
MİLLETABDİL ÖLEMEZ% 0,121
MİLLİ YOLALAATTİN ARSLAN% 0,0918
BTPFADİME AMAÇ% 0,0715
YTPYASİN CANYURT% 0,0714
HÜDA PARİLYAS CENGİZ% 0,0511
KAVAKLIDERE

Açılan Sandık Oranı : % 96,67
Katılım Oranı : % 92,17

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET DEMİR% 56,454.120
CHPSAFFET KARABIYIK% 38,762.829
DİĞER% 3,12228
İYİ PARTİLEVENT AKKALI% 1,6117
YENİDEN REFAHSERDAR OĞUZ ÇELİKEL% 0,075
KÖYCEĞİZ

Açılan Sandık Oranı : % 60,19
Katılım Oranı : % 87,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ ERDOĞAN% 56,119.094
AK PARTİKAMİL CEYLAN% 33,535.434
DİĞER% 6,11991
İYİ PARTİPELİN EKER KARAMAN% 2,95478
YENİDEN REFAHFARUK ÖĞE% 0,3760
DEM PARTİAHMET UKAŞ% 0,348
ZAFER PARTİSİERKAN BOZ% 0,348
BTPYUSUF YENİ% 0,116
SAADETMEMDUH KARAKUZU% 0,0712
HÜDA PARRAHMİ ÇELİK% 0,0711
DSPGÖKHAN İLENDEMLİ% 0,047
VATAN PARTİSİYAĞIZ COŞKUN% 0,047
MİLLETRECEP AKŞİT% 0,012
MARMARİS

Açılan Sandık Oranı : % 57,52
Katılım Oranı : % 73,59

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPACAR ÜNLÜ% 44,8213.882
AK PARTİSERKAN YAZICI% 42,3913.131
İYİ PARTİMUHAMMET ALİ ACAR% 10,183.152
DEM PARTİAYŞE İNANMA% 1,34416
ZAFER PARTİSİDENİZ ÇELİK% 0,48148
TİPTANLA SÖYLEMEZ% 0,35107
YENİDEN REFAHALİ SÜMENOĞLU% 0,1134
BAĞIMSIZMETİN GÜLDÜZ% 0,0619
DSPHATİCE ÖBEKLİ% 0,0516
HKPAYÇA ORAL% 0,0514
BTPABDULLAH PEKER% 0,0413
DİĞER% 0,0310
HÜDA PARZEYNEP CENGİZ% 0,039
SAADETBİRKAN SERTCAN% 0,038
VATAN PARTİSİİLYAS YILMAZ% 0,027
DEVA PARTİSİNAZIM ÇELİK% 0,026
MİLLETAYSEL KARTAL% 01
MENTEŞE

Açılan Sandık Oranı : % 43,11
Katılım Oranı : % 83,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPGONCA KÖKSAL% 54,0416.335
AK PARTİŞADİ BALLI% 33,059.991
İYİ PARTİHÜSEYİN NİZAMOĞLU% 7,942.399
ZAFER PARTİSİTAN BİLGİNER% 1,73522
YENİDEN REFAHHÜSEYİN SU% 0,77234
DEM PARTİAYLA ERKUT% 0,61184
TİPNAZMİYE KULAÇ% 0,59177
SAADETSALİH ÇİFÇİ% 0,2780
DİĞER% 0,2575
DEVA PARTİSİMEHMET SERKAN ÖZÇELİK% 0,2473
DPYUSUF YILDIZ% 0,1443
BTPASYA FATMA KAYA% 0,1340
HÜDA PARİBRAHİM KARATAY% 0,0927
HKPEBRU GÖKSAL% 0,0721
VATAN PARTİSİGÜZİN BAŞ% 0,0618
MİLLETİZZET USLU% 0,027
MİLAS

Açılan Sandık Oranı : % 30,27
Katılım Oranı : % 82,25

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFEVZİ TOPUZ% 51,4413.218
AK PARTİRÜŞTÜ YİĞİTKAYA% 33,78.658
İYİ PARTİMEHMET ÇAYIRLI% 6,461.660
DEM PARTİCUMALİ ÇELİK% 2,51646
ZAFER PARTİSİSUAT YAŞAR% 1,41362
DİĞER% 1,05270
TİPBADE DUDU TAKIM% 0,98252
YENİDEN REFAHERSİN TOPTAŞ% 0,82212
BTPÇETİN ÇUKUR% 0,3281
SAADETMURAT TEKİN% 0,2871
APSALİH ÖNEL% 0,2563
DEVA PARTİSİMUHAMMET ÇİÇEK% 0,1640
BAĞIMSIZDURMUŞ ÖZDEMİR% 0,1538
DSPTÜRKAN FULYA ÜSKÜDARLI% 0,1437
HÜDA PARADEM ÖZEL% 0,1333
VATAN PARTİSİMEHMET KAYA% 0,1232
MİLLETKADİR GÜVEN% 0,0821
ORTACA

Açılan Sandık Oranı : % 38,24
Katılım Oranı : % 80,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPEVREN TEZCAN% 45,365.809
MHPALİM UZUNDEMİR% 36,224.638
İYİ PARTİRECEP GÜNEŞ% 13,441.721
DEM PARTİHÜSNİYE KAYA% 1,38177
ZAFER PARTİSİAHMET ÇÖMEN% 0,84108
YENİDEN REFAHABDULLAH YAMAÇ% 0,790
TİPNEZAKET ÜNAL% 0,3545
TKPFATMA ASLAN% 0,2532
BAĞIMSIZCEMİL DURMUŞ% 0,2330
SAADETMURAT İKİZ% 0,2329
DEVA PARTİSİÇETİN TATLI% 0,226
VATAN PARTİSİSELAHATTİN KOZAK% 0,226
BTPAYKUP EGE AVŞAROĞLU% 0,225
MİLLETMUSTAFA ÖLEMEZ% 0,225
HÜDA PARERCAN CENGİZ% 0,1215
HKPİBRAHİM TAŞAR% 0,068
DİĞER% 0,022
SEYDİKEMER

Açılan Sandık Oranı : % 24,59
Katılım Oranı : % 86,70

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBAYRAM ÖNDER AKDENİZLİ% 58,445.940
CHPÖZGÜR CAN BÜYÜKÇOBAN% 25,182.559
İYİ PARTİAYFER İLHAN ÖÇER% 7,98811
DEVA PARTİSİORHAN USTAOĞLU% 2,67271
YENİDEN REFAHRABİA TİLKİCİ% 1,88191
SAADETSALİHA GÜZEL% 1,46148
ZAFER PARTİSİABDULKADİR YILDIZ% 0,9193
DEM PARTİMİKAİL AKBALIK% 0,3738
DİĞER% 0,3637
TİPSOLMAZ TOKAY% 0,3132
BTPRESUL ÖZDİL% 0,1717
HÜDA PARHAKAN YAĞCI% 0,1212
VATAN PARTİSİŞABAN CAN GİRGİN% 0,088
MİLLETOSMAN SİVRİ% 0,077
ULA

Açılan Sandık Oranı : % 59,49
Katılım Oranı : % 84,28

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET CANER% 54,495.970
AK PARTİÖZAY TÜRKLER% 39,584.337
İYİ PARTİŞÜKRAN ÇİÇEK% 1,89207
BAĞIMSIZYUNUSEMRE ARAPOĞLU% 1,11122
ZAFER PARTİSİALPER SEBEN% 0,7683
YENİDEN REFAHDURSUN ÇELEBİ% 0,666
DEM PARTİRIDVAN YAŞAR% 0,4853
DİĞER% 0,4751
BTPİHSAN BULUT% 0,2426
DEVA PARTİSİİSMAİL HAZIR% 0,1112
HÜDA PARELİF CENGİZ% 0,0910
MİLLETŞÜKRAN ÖZLER% 0,078
SAADETALİ OSMAN TOK% 0,066
VATAN PARTİSİPOLAT SOYTÜRK% 0,056
YATAĞAN

Açılan Sandık Oranı : % 13,64
Katılım Oranı : % 88,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMESUT GÜNAY% 47,551.944
AK PARTİMUSTAFA TOKSÖZ% 42,11.721
İYİ PARTİHÜSEYİN ÇÖLLÜOĞLU% 6,41262
YENİDEN REFAHİSMAİL DURMUŞ% 1,1547
ZAFER PARTİSİHAKAN ALTUNKUM% 0,9137
DİĞER% 0,8635
DEM PARTİALİ CAVİT NACAR% 0,2912
BTPESRA ÜSTÜN% 0,2711
HKPŞENOL KAYA% 0,125
HÜDA PARHASAN DURAN% 0,125
SAADETTAYFUN KARTAL% 0,14
MİLLETNEDAİ ÖLMEZ% 0,073
VATAN PARTİSİDOĞUKAN AKINCI% 0,052

Kaynak: AA

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