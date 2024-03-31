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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 22:46
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.626
Toplam Seçmen : 814.986
Açılan Sandık : 1.196
Açılan Sandık Oranı : % 45,54
Kullanılan Oy : 294.624
Geçerli Oy : 285.673
Katılım Oranı : % 79,74

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET ARAS% 56,05160.116
AK PARTİAYDIN AĞAN AYAYDIN% 32,0691.582
İYİ PARTİMETİN ERGUN% 5,315.152
ZAFER PARTİSİÜNAL YİĞİT% 1,564.441
DEM PARTİYUSUF ULUDAĞ% 1,393.970
DİĞER% 1,283.669
YENİDEN REFAHMEHMET MELİH TATLICI% 0,932.654
TKPİSMAİL BOZKAYA% 0,21602
SAADETCEBRAİL TÜMENCİ% 0,19540
HAK-PARSEMRA ARCAN GÖKÇEN% 0,16455
DEVA PARTİSİMUHSİN ERDEM% 0,16450
BTPÖZNUR ATAYETER% 0,13381
VATAN PARTİSİEMRE AYKIN% 0,12327
EMEPDÖNDÜ TAKA ÇINAR% 0,1284
YTPİSMAİL FENER% 0,08235
DSPSEVİNÇ ERENCAN% 0,06180
MİLLETHÜSEYİN KARA% 0,06178
HÜDA PARKAMURAN CENGİZ% 0,06163
TKHCİHAN TAN% 0,04125
BAĞIMSIZİSMAİL USLU% 0,0389
BAĞIMSIZÖZKAN KILIÇ% 0,0246
BAĞIMSIZMÜŞTEBA KARAMANOĞLU% 0,0134
BODRUM

Açılan Sandık Oranı : % 30,67
Katılım Oranı : % 73,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTAMER MANDALİNCİ% 57,5219.049
AK PARTİMEHMET TOSUN% 32,0810.624
DEM PARTİMEHMET POLAT% 4,111.362
İYİ PARTİRAŞİT EMİR SÜER% 1,55514
DİĞER% 1,24410
ZAFER PARTİSİNİHAL ESİN GÜRSOY% 1,2398
TİPÖZGÜL TUZCU% 0,7231
BAĞIMSIZVOLKAN İLGÜZ% 0,45149
YENİDEN REFAHMUHAMMET ABDULLAH ALPDÜNDAR% 0,2375
TKPAHMET AKSÜT% 0,1755
BTPMAHMUT AĞSU% 0,1549
DEVA PARTİSİMEHMET BİLLORER% 0,1138
HÜDA PARMEHMET NESİM KAR% 0,1137
SAADETMUHAMMED ARİF KARACA% 0,1135
VATAN PARTİSİŞEREF BOZKURT% 0,0723
MİLLİ YOLCENGİZHAN SANCAR% 0,0621
DSPGÜLŞEN ONURSAL% 0,0619
HKPHEDİYE EZGİ ALPOĞUZ% 0,0415
MİLLETHAVANE YÜKSEL% 0,0415
DALAMAN

Açılan Sandık Oranı : % 57,98
Katılım Oranı : % 76,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSEZER DURMUŞ% 58,229.731
AK PARTİMUHAMMET KARAKUŞ% 26,534.434
İYİ PARTİAYHAN GÜNAY% 5,55927
ZAFER PARTİSİBAHADIR BAKIRCI% 5,14859
DİĞER% 1,9317
YENİDEN REFAHFİLİZ KUBİLAY% 1,16194
DEM PARTİHALİT ORUÇ% 0,68114
SAADETESAT KONUR% 0,2948
BTPZEHRA MISIR% 0,1525
BAĞIMSIZFİKRET NAZMİ KENTEL% 0,1221
DEVA PARTİSİBİLAL BAYKAN% 0,117
VATAN PARTİSİEVRİM MURAT KARAGÖZ% 0,0915
HÜDA PARENİS CENGİZ% 0,059
MİLLETFATMA USLU% 0,023
DATÇA

Açılan Sandık Oranı : % 58,82
Katılım Oranı : % 75,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAYTAÇ KURT% 46,764.271
MHPFEYZULLAH GÜLADA% 36,973.376
BAĞIMSIZMUHAMMET MESUT YAR% 5,34488
DİĞER% 2,89264
DEM PARTİFATMA ÇETİNKAYA% 2,73249
TİPBÜŞRA ALEMDAR DEVECİ% 1,4128
BAĞIMSIZİBRAHİM GÜNAY DEMİR% 1,0899
İYİ PARTİÖMER SERKAN İĞCİ% 0,9385
BTPMESUD RAHMAN SÖZER% 0,8477
ZAFER PARTİSİAYDIN FIÇICIOĞLU% 0,4137
YENİDEN REFAHMUAMMER CEVAHİREFENDİOĞLU% 0,1917
VATAN PARTİSİASLAN ATİLLA YORULMAZ% 0,1615
SAADETATAKAN ÇEĞİL% 0,1312
HÜDA PARAYHAN CENGİZ% 0,098
MİLLETİZZET ÇAYLI% 0,087
FETHİYE

Açılan Sandık Oranı : % 21,72
Katılım Oranı : % 79,09

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİM KARACA% 45,139.692
MHPMUHAMMET KÖKTEN% 27,675.942
İYİ PARTİBEHÇET SAATCI% 23,665.081
ZAFER PARTİSİMÜJGAN DİKMEN% 0,7149
YENİDEN REFAHENGİN DAĞ% 0,66142
DEM PARTİHASAN YILDIRIM% 0,3984
DEVA PARTİSİSANİYE KULAÇ% 0,3269
TKPALTAN TÜREL% 0,2655
SAADETÖMER FARUK KILINÇ% 0,2452
DİĞER% 0,2248
DSPEDA ALBAYRAK% 0,1225
VATAN PARTİSİSELÇUK SELVİ% 0,1225
BAĞIMSIZEMİN KONUK% 0,1123
MİLLETABDİL ÖLEMEZ% 0,122
BTPFADİME AMAÇ% 0,0818
MİLLİ YOLALAATTİN ARSLAN% 0,0818
YTPYASİN CANYURT% 0,0817
HÜDA PARİLYAS CENGİZ% 0,0612
KAVAKLIDERE

Açılan Sandık Oranı : % 96,67
Katılım Oranı : % 92,17

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET DEMİR% 56,454.120
CHPSAFFET KARABIYIK% 38,762.829
DİĞER% 3,12228
İYİ PARTİLEVENT AKKALI% 1,6117
YENİDEN REFAHSERDAR OĞUZ ÇELİKEL% 0,075
KÖYCEĞİZ

Açılan Sandık Oranı : % 63,89
Katılım Oranı : % 86,56

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ ERDOĞAN% 56,299.682
AK PARTİKAMİL CEYLAN% 32,995.675
DİĞER% 5,33917
İYİ PARTİPELİN EKER KARAMAN% 3,95680
YENİDEN REFAHFARUK ÖĞE% 0,4882
ZAFER PARTİSİERKAN BOZ% 0,3154
DEM PARTİAHMET UKAŞ% 0,2848
BTPYUSUF YENİ% 0,1119
SAADETMEMDUH KARAKUZU% 0,0814
HÜDA PARRAHMİ ÇELİK% 0,0712
DSPGÖKHAN İLENDEMLİ% 0,059
VATAN PARTİSİYAĞIZ COŞKUN% 0,047
MİLLETRECEP AKŞİT% 0,023
MARMARİS

Açılan Sandık Oranı : % 68,14
Katılım Oranı : % 73,64

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPACAR ÜNLÜ% 45,4716.699
AK PARTİSERKAN YAZICI% 42,1215.468
İYİ PARTİMUHAMMET ALİ ACAR% 10,013.677
DEM PARTİAYŞE İNANMA% 1,19438
ZAFER PARTİSİDENİZ ÇELİK% 0,44162
TİPTANLA SÖYLEMEZ% 0,34124
YENİDEN REFAHALİ SÜMENOĞLU% 0,1139
DSPHATİCE ÖBEKLİ% 0,0519
BTPABDULLAH PEKER% 0,0519
BAĞIMSIZMETİN GÜLDÜZ% 0,0519
HKPAYÇA ORAL% 0,0415
DİĞER% 0,0310
HÜDA PARZEYNEP CENGİZ% 0,039
VATAN PARTİSİİLYAS YILMAZ% 0,029
SAADETBİRKAN SERTCAN% 0,028
DEVA PARTİSİNAZIM ÇELİK% 0,027
MİLLETAYSEL KARTAL% 0,012
MENTEŞE

Açılan Sandık Oranı : % 52,30
Katılım Oranı : % 82,30

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPGONCA KÖKSAL% 54,2919.900
AK PARTİŞADİ BALLI% 32,211.802
İYİ PARTİHÜSEYİN NİZAMOĞLU% 8,152.986
ZAFER PARTİSİTAN BİLGİNER% 1,93709
YENİDEN REFAHHÜSEYİN SU% 0,81296
TİPNAZMİYE KULAÇ% 0,66241
DEM PARTİAYLA ERKUT% 0,64236
DEVA PARTİSİMEHMET SERKAN ÖZÇELİK% 0,2798
SAADETSALİH ÇİFÇİ% 0,2696
DİĞER% 0,272
DPYUSUF YILDIZ% 0,1867
BTPASYA FATMA KAYA% 0,1658
HÜDA PARİBRAHİM KARATAY% 0,0934
HKPEBRU GÖKSAL% 0,0724
VATAN PARTİSİGÜZİN BAŞ% 0,0623
MİLLETİZZET USLU% 0,0311
MİLAS

Açılan Sandık Oranı : % 34,49
Katılım Oranı : % 82,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFEVZİ TOPUZ% 51,415.116
AK PARTİRÜŞTÜ YİĞİTKAYA% 33,889.963
İYİ PARTİMEHMET ÇAYIRLI% 6,511.915
DEM PARTİCUMALİ ÇELİK% 2,57757
ZAFER PARTİSİSUAT YAŞAR% 1,45425
TİPBADE DUDU TAKIM% 0,97284
DİĞER% 0,8235
YENİDEN REFAHERSİN TOPTAŞ% 0,77225
BTPÇETİN ÇUKUR% 0,3295
SAADETMURAT TEKİN% 0,2881
APSALİH ÖNEL% 0,2471
BAĞIMSIZDURMUŞ ÖZDEMİR% 0,1852
DEVA PARTİSİMUHAMMET ÇİÇEK% 0,1544
HÜDA PARADEM ÖZEL% 0,1442
VATAN PARTİSİMEHMET KAYA% 0,1440
DSPTÜRKAN FULYA ÜSKÜDARLI% 0,1339
MİLLETKADİR GÜVEN% 0,0722
ORTACA

Açılan Sandık Oranı : % 42,65
Katılım Oranı : % 80,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPEVREN TEZCAN% 45,576.517
MHPALİM UZUNDEMİR% 36,225.180
İYİ PARTİRECEP GÜNEŞ% 13,191.887
DEM PARTİHÜSNİYE KAYA% 1,43205
ZAFER PARTİSİAHMET ÇÖMEN% 0,82117
YENİDEN REFAHABDULLAH YAMAÇ% 0,72103
TİPNEZAKET ÜNAL% 0,3449
TKPFATMA ASLAN% 0,2840
SAADETMURAT İKİZ% 0,2231
BAĞIMSIZCEMİL DURMUŞ% 0,2130
VATAN PARTİSİSELAHATTİN KOZAK% 0,229
MİLLETMUSTAFA ÖLEMEZ% 0,228
DEVA PARTİSİÇETİN TATLI% 0,228
BTPAYKUP EGE AVŞAROĞLU% 0,1725
HÜDA PARERCAN CENGİZ% 0,1318
HKPİBRAHİM TAŞAR% 0,0710
DİĞER% 0,035
SEYDİKEMER

Açılan Sandık Oranı : % 27,87
Katılım Oranı : % 87,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBAYRAM ÖNDER AKDENİZLİ% 58,526.710
CHPÖZGÜR CAN BÜYÜKÇOBAN% 25,442.917
İYİ PARTİAYFER İLHAN ÖÇER% 7,82897
DEVA PARTİSİORHAN USTAOĞLU% 2,54291
YENİDEN REFAHRABİA TİLKİCİ% 1,84211
SAADETSALİHA GÜZEL% 1,4160
ZAFER PARTİSİABDULKADİR YILDIZ% 0,97111
DEM PARTİMİKAİL AKBALIK% 0,3743
DİĞER% 0,3237
TİPSOLMAZ TOKAY% 0,3136
BTPRESUL ÖZDİL% 0,1922
HÜDA PARHAKAN YAĞCI% 0,1315
VATAN PARTİSİŞABAN CAN GİRGİN% 0,089
MİLLETOSMAN SİVRİ% 0,078
ULA

Açılan Sandık Oranı : % 62,03
Katılım Oranı : % 84,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET CANER% 54,786.230
AK PARTİÖZAY TÜRKLER% 39,14.447
İYİ PARTİŞÜKRAN ÇİÇEK% 1,91217
BAĞIMSIZYUNUSEMRE ARAPOĞLU% 1,24141
ZAFER PARTİSİALPER SEBEN% 0,891
YENİDEN REFAHDURSUN ÇELEBİ% 0,6372
DEM PARTİRIDVAN YAŞAR% 0,4754
DİĞER% 0,4551
BTPİHSAN BULUT% 0,2427
DEVA PARTİSİİSMAİL HAZIR% 0,1112
HÜDA PARELİF CENGİZ% 0,111
MİLLETŞÜKRAN ÖZLER% 0,078
SAADETALİ OSMAN TOK% 0,056
VATAN PARTİSİPOLAT SOYTÜRK% 0,056
YATAĞAN

Açılan Sandık Oranı : % 14,39
Katılım Oranı : % 87,93

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMESUT GÜNAY% 48,452.085
AK PARTİMUSTAFA TOKSÖZ% 41,481.785
İYİ PARTİHÜSEYİN ÇÖLLÜOĞLU% 6,27270
YENİDEN REFAHİSMAİL DURMUŞ% 1,0947
ZAFER PARTİSİHAKAN ALTUNKUM% 0,8637
DİĞER% 0,8436
DEM PARTİALİ CAVİT NACAR% 0,2812
BTPESRA ÜSTÜN% 0,2611
HÜDA PARHASAN DURAN% 0,146
HKPŞENOL KAYA% 0,125
SAADETTAYFUN KARTAL% 0,094
MİLLETNEDAİ ÖLMEZ% 0,073
VATAN PARTİSİDOĞUKAN AKINCI% 0,052

Kaynak: AA

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