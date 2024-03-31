BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.626
|Toplam Seçmen
|:
|814.986
|Açılan Sandık
|:
|1.196
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 45,54
|Kullanılan Oy
|:
|294.624
|Geçerli Oy
|:
|285.673
|Katılım Oranı
|:
|% 79,74
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET ARAS
|% 56,05
|160.116
|AK PARTİ
|AYDIN AĞAN AYAYDIN
|% 32,06
|91.582
|İYİ PARTİ
|METİN ERGUN
|% 5,3
|15.152
|ZAFER PARTİSİ
|ÜNAL YİĞİT
|% 1,56
|4.441
|DEM PARTİ
|YUSUF ULUDAĞ
|% 1,39
|3.970
|DİĞER
|% 1,28
|3.669
|YENİDEN REFAH
|MEHMET MELİH TATLICI
|% 0,93
|2.654
|TKP
|İSMAİL BOZKAYA
|% 0,21
|602
|SAADET
|CEBRAİL TÜMENCİ
|% 0,19
|540
|HAK-PAR
|SEMRA ARCAN GÖKÇEN
|% 0,16
|455
|DEVA PARTİSİ
|MUHSİN ERDEM
|% 0,16
|450
|BTP
|ÖZNUR ATAYETER
|% 0,13
|381
|VATAN PARTİSİ
|EMRE AYKIN
|% 0,12
|327
|EMEP
|DÖNDÜ TAKA ÇINAR
|% 0,1
|284
|YTP
|İSMAİL FENER
|% 0,08
|235
|DSP
|SEVİNÇ ERENCAN
|% 0,06
|180
|MİLLET
|HÜSEYİN KARA
|% 0,06
|178
|HÜDA PAR
|KAMURAN CENGİZ
|% 0,06
|163
|TKH
|CİHAN TAN
|% 0,04
|125
|BAĞIMSIZ
|İSMAİL USLU
|% 0,03
|89
|BAĞIMSIZ
|ÖZKAN KILIÇ
|% 0,02
|46
|BAĞIMSIZ
|MÜŞTEBA KARAMANOĞLU
|% 0,01
|34
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 30,67
|Katılım Oranı
|:
|% 73,10
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|TAMER MANDALİNCİ
|% 57,52
|19.049
|AK PARTİ
|MEHMET TOSUN
|% 32,08
|10.624
|DEM PARTİ
|MEHMET POLAT
|% 4,11
|1.362
|İYİ PARTİ
|RAŞİT EMİR SÜER
|% 1,55
|514
|DİĞER
|% 1,24
|410
|ZAFER PARTİSİ
|NİHAL ESİN GÜRSOY
|% 1,2
|398
|TİP
|ÖZGÜL TUZCU
|% 0,7
|231
|BAĞIMSIZ
|VOLKAN İLGÜZ
|% 0,45
|149
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET ABDULLAH ALPDÜNDAR
|% 0,23
|75
|TKP
|AHMET AKSÜT
|% 0,17
|55
|BTP
|MAHMUT AĞSU
|% 0,15
|49
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET BİLLORER
|% 0,11
|38
|HÜDA PAR
|MEHMET NESİM KAR
|% 0,11
|37
|SAADET
|MUHAMMED ARİF KARACA
|% 0,11
|35
|VATAN PARTİSİ
|ŞEREF BOZKURT
|% 0,07
|23
|MİLLİ YOL
|CENGİZHAN SANCAR
|% 0,06
|21
|DSP
|GÜLŞEN ONURSAL
|% 0,06
|19
|HKP
|HEDİYE EZGİ ALPOĞUZ
|% 0,04
|15
|MİLLET
|HAVANE YÜKSEL
|% 0,04
|15
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 57,98
|Katılım Oranı
|:
|% 76,10
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SEZER DURMUŞ
|% 58,22
|9.731
|AK PARTİ
|MUHAMMET KARAKUŞ
|% 26,53
|4.434
|İYİ PARTİ
|AYHAN GÜNAY
|% 5,55
|927
|ZAFER PARTİSİ
|BAHADIR BAKIRCI
|% 5,14
|859
|DİĞER
|% 1,9
|317
|YENİDEN REFAH
|FİLİZ KUBİLAY
|% 1,16
|194
|DEM PARTİ
|HALİT ORUÇ
|% 0,68
|114
|SAADET
|ESAT KONUR
|% 0,29
|48
|BTP
|ZEHRA MISIR
|% 0,15
|25
|BAĞIMSIZ
|FİKRET NAZMİ KENTEL
|% 0,12
|21
|DEVA PARTİSİ
|BİLAL BAYKAN
|% 0,1
|17
|VATAN PARTİSİ
|EVRİM MURAT KARAGÖZ
|% 0,09
|15
|HÜDA PAR
|ENİS CENGİZ
|% 0,05
|9
|MİLLET
|FATMA USLU
|% 0,02
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 58,82
|Katılım Oranı
|:
|% 75,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AYTAÇ KURT
|% 46,76
|4.271
|MHP
|FEYZULLAH GÜLADA
|% 36,97
|3.376
|BAĞIMSIZ
|MUHAMMET MESUT YAR
|% 5,34
|488
|DİĞER
|% 2,89
|264
|DEM PARTİ
|FATMA ÇETİNKAYA
|% 2,73
|249
|TİP
|BÜŞRA ALEMDAR DEVECİ
|% 1,4
|128
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM GÜNAY DEMİR
|% 1,08
|99
|İYİ PARTİ
|ÖMER SERKAN İĞCİ
|% 0,93
|85
|BTP
|MESUD RAHMAN SÖZER
|% 0,84
|77
|ZAFER PARTİSİ
|AYDIN FIÇICIOĞLU
|% 0,41
|37
|YENİDEN REFAH
|MUAMMER CEVAHİREFENDİOĞLU
|% 0,19
|17
|VATAN PARTİSİ
|ASLAN ATİLLA YORULMAZ
|% 0,16
|15
|SAADET
|ATAKAN ÇEĞİL
|% 0,13
|12
|HÜDA PAR
|AYHAN CENGİZ
|% 0,09
|8
|MİLLET
|İZZET ÇAYLI
|% 0,08
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 21,72
|Katılım Oranı
|:
|% 79,09
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİM KARACA
|% 45,13
|9.692
|MHP
|MUHAMMET KÖKTEN
|% 27,67
|5.942
|İYİ PARTİ
|BEHÇET SAATCI
|% 23,66
|5.081
|ZAFER PARTİSİ
|MÜJGAN DİKMEN
|% 0,7
|149
|YENİDEN REFAH
|ENGİN DAĞ
|% 0,66
|142
|DEM PARTİ
|HASAN YILDIRIM
|% 0,39
|84
|DEVA PARTİSİ
|SANİYE KULAÇ
|% 0,32
|69
|TKP
|ALTAN TÜREL
|% 0,26
|55
|SAADET
|ÖMER FARUK KILINÇ
|% 0,24
|52
|DİĞER
|% 0,22
|48
|DSP
|EDA ALBAYRAK
|% 0,12
|25
|VATAN PARTİSİ
|SELÇUK SELVİ
|% 0,12
|25
|BAĞIMSIZ
|EMİN KONUK
|% 0,11
|23
|MİLLET
|ABDİL ÖLEMEZ
|% 0,1
|22
|BTP
|FADİME AMAÇ
|% 0,08
|18
|MİLLİ YOL
|ALAATTİN ARSLAN
|% 0,08
|18
|YTP
|YASİN CANYURT
|% 0,08
|17
|HÜDA PAR
|İLYAS CENGİZ
|% 0,06
|12
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96,67
|Katılım Oranı
|:
|% 92,17
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET DEMİR
|% 56,45
|4.120
|CHP
|SAFFET KARABIYIK
|% 38,76
|2.829
|DİĞER
|% 3,12
|228
|İYİ PARTİ
|LEVENT AKKALI
|% 1,6
|117
|YENİDEN REFAH
|SERDAR OĞUZ ÇELİKEL
|% 0,07
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 63,89
|Katılım Oranı
|:
|% 86,56
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİ ERDOĞAN
|% 56,29
|9.682
|AK PARTİ
|KAMİL CEYLAN
|% 32,99
|5.675
|DİĞER
|% 5,33
|917
|İYİ PARTİ
|PELİN EKER KARAMAN
|% 3,95
|680
|YENİDEN REFAH
|FARUK ÖĞE
|% 0,48
|82
|ZAFER PARTİSİ
|ERKAN BOZ
|% 0,31
|54
|DEM PARTİ
|AHMET UKAŞ
|% 0,28
|48
|BTP
|YUSUF YENİ
|% 0,11
|19
|SAADET
|MEMDUH KARAKUZU
|% 0,08
|14
|HÜDA PAR
|RAHMİ ÇELİK
|% 0,07
|12
|DSP
|GÖKHAN İLENDEMLİ
|% 0,05
|9
|VATAN PARTİSİ
|YAĞIZ COŞKUN
|% 0,04
|7
|MİLLET
|RECEP AKŞİT
|% 0,02
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 68,14
|Katılım Oranı
|:
|% 73,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ACAR ÜNLÜ
|% 45,47
|16.699
|AK PARTİ
|SERKAN YAZICI
|% 42,12
|15.468
|İYİ PARTİ
|MUHAMMET ALİ ACAR
|% 10,01
|3.677
|DEM PARTİ
|AYŞE İNANMA
|% 1,19
|438
|ZAFER PARTİSİ
|DENİZ ÇELİK
|% 0,44
|162
|TİP
|TANLA SÖYLEMEZ
|% 0,34
|124
|YENİDEN REFAH
|ALİ SÜMENOĞLU
|% 0,11
|39
|DSP
|HATİCE ÖBEKLİ
|% 0,05
|19
|BTP
|ABDULLAH PEKER
|% 0,05
|19
|BAĞIMSIZ
|METİN GÜLDÜZ
|% 0,05
|19
|HKP
|AYÇA ORAL
|% 0,04
|15
|DİĞER
|% 0,03
|10
|HÜDA PAR
|ZEYNEP CENGİZ
|% 0,03
|9
|VATAN PARTİSİ
|İLYAS YILMAZ
|% 0,02
|9
|SAADET
|BİRKAN SERTCAN
|% 0,02
|8
|DEVA PARTİSİ
|NAZIM ÇELİK
|% 0,02
|7
|MİLLET
|AYSEL KARTAL
|% 0,01
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 52,30
|Katılım Oranı
|:
|% 82,30
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|GONCA KÖKSAL
|% 54,29
|19.900
|AK PARTİ
|ŞADİ BALLI
|% 32,2
|11.802
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN NİZAMOĞLU
|% 8,15
|2.986
|ZAFER PARTİSİ
|TAN BİLGİNER
|% 1,93
|709
|YENİDEN REFAH
|HÜSEYİN SU
|% 0,81
|296
|TİP
|NAZMİYE KULAÇ
|% 0,66
|241
|DEM PARTİ
|AYLA ERKUT
|% 0,64
|236
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET SERKAN ÖZÇELİK
|% 0,27
|98
|SAADET
|SALİH ÇİFÇİ
|% 0,26
|96
|DİĞER
|% 0,2
|72
|DP
|YUSUF YILDIZ
|% 0,18
|67
|BTP
|ASYA FATMA KAYA
|% 0,16
|58
|HÜDA PAR
|İBRAHİM KARATAY
|% 0,09
|34
|HKP
|EBRU GÖKSAL
|% 0,07
|24
|VATAN PARTİSİ
|GÜZİN BAŞ
|% 0,06
|23
|MİLLET
|İZZET USLU
|% 0,03
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 34,49
|Katılım Oranı
|:
|% 82,15
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|FEVZİ TOPUZ
|% 51,4
|15.116
|AK PARTİ
|RÜŞTÜ YİĞİTKAYA
|% 33,88
|9.963
|İYİ PARTİ
|MEHMET ÇAYIRLI
|% 6,51
|1.915
|DEM PARTİ
|CUMALİ ÇELİK
|% 2,57
|757
|ZAFER PARTİSİ
|SUAT YAŞAR
|% 1,45
|425
|TİP
|BADE DUDU TAKIM
|% 0,97
|284
|DİĞER
|% 0,8
|235
|YENİDEN REFAH
|ERSİN TOPTAŞ
|% 0,77
|225
|BTP
|ÇETİN ÇUKUR
|% 0,32
|95
|SAADET
|MURAT TEKİN
|% 0,28
|81
|AP
|SALİH ÖNEL
|% 0,24
|71
|BAĞIMSIZ
|DURMUŞ ÖZDEMİR
|% 0,18
|52
|DEVA PARTİSİ
|MUHAMMET ÇİÇEK
|% 0,15
|44
|HÜDA PAR
|ADEM ÖZEL
|% 0,14
|42
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET KAYA
|% 0,14
|40
|DSP
|TÜRKAN FULYA ÜSKÜDARLI
|% 0,13
|39
|MİLLET
|KADİR GÜVEN
|% 0,07
|22
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 42,65
|Katılım Oranı
|:
|% 80,76
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|EVREN TEZCAN
|% 45,57
|6.517
|MHP
|ALİM UZUNDEMİR
|% 36,22
|5.180
|İYİ PARTİ
|RECEP GÜNEŞ
|% 13,19
|1.887
|DEM PARTİ
|HÜSNİYE KAYA
|% 1,43
|205
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET ÇÖMEN
|% 0,82
|117
|YENİDEN REFAH
|ABDULLAH YAMAÇ
|% 0,72
|103
|TİP
|NEZAKET ÜNAL
|% 0,34
|49
|TKP
|FATMA ASLAN
|% 0,28
|40
|SAADET
|MURAT İKİZ
|% 0,22
|31
|BAĞIMSIZ
|CEMİL DURMUŞ
|% 0,21
|30
|VATAN PARTİSİ
|SELAHATTİN KOZAK
|% 0,2
|29
|MİLLET
|MUSTAFA ÖLEMEZ
|% 0,2
|28
|DEVA PARTİSİ
|ÇETİN TATLI
|% 0,2
|28
|BTP
|AYKUP EGE AVŞAROĞLU
|% 0,17
|25
|HÜDA PAR
|ERCAN CENGİZ
|% 0,13
|18
|HKP
|İBRAHİM TAŞAR
|% 0,07
|10
|DİĞER
|% 0,03
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 27,87
|Katılım Oranı
|:
|% 87,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BAYRAM ÖNDER AKDENİZLİ
|% 58,52
|6.710
|CHP
|ÖZGÜR CAN BÜYÜKÇOBAN
|% 25,44
|2.917
|İYİ PARTİ
|AYFER İLHAN ÖÇER
|% 7,82
|897
|DEVA PARTİSİ
|ORHAN USTAOĞLU
|% 2,54
|291
|YENİDEN REFAH
|RABİA TİLKİCİ
|% 1,84
|211
|SAADET
|SALİHA GÜZEL
|% 1,4
|160
|ZAFER PARTİSİ
|ABDULKADİR YILDIZ
|% 0,97
|111
|DEM PARTİ
|MİKAİL AKBALIK
|% 0,37
|43
|DİĞER
|% 0,32
|37
|TİP
|SOLMAZ TOKAY
|% 0,31
|36
|BTP
|RESUL ÖZDİL
|% 0,19
|22
|HÜDA PAR
|HAKAN YAĞCI
|% 0,13
|15
|VATAN PARTİSİ
|ŞABAN CAN GİRGİN
|% 0,08
|9
|MİLLET
|OSMAN SİVRİ
|% 0,07
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 62,03
|Katılım Oranı
|:
|% 84,05
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MEHMET CANER
|% 54,78
|6.230
|AK PARTİ
|ÖZAY TÜRKLER
|% 39,1
|4.447
|İYİ PARTİ
|ŞÜKRAN ÇİÇEK
|% 1,91
|217
|BAĞIMSIZ
|YUNUSEMRE ARAPOĞLU
|% 1,24
|141
|ZAFER PARTİSİ
|ALPER SEBEN
|% 0,8
|91
|YENİDEN REFAH
|DURSUN ÇELEBİ
|% 0,63
|72
|DEM PARTİ
|RIDVAN YAŞAR
|% 0,47
|54
|DİĞER
|% 0,45
|51
|BTP
|İHSAN BULUT
|% 0,24
|27
|DEVA PARTİSİ
|İSMAİL HAZIR
|% 0,11
|12
|HÜDA PAR
|ELİF CENGİZ
|% 0,1
|11
|MİLLET
|ŞÜKRAN ÖZLER
|% 0,07
|8
|SAADET
|ALİ OSMAN TOK
|% 0,05
|6
|VATAN PARTİSİ
|POLAT SOYTÜRK
|% 0,05
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 14,39
|Katılım Oranı
|:
|% 87,93
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MESUT GÜNAY
|% 48,45
|2.085
|AK PARTİ
|MUSTAFA TOKSÖZ
|% 41,48
|1.785
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN ÇÖLLÜOĞLU
|% 6,27
|270
|YENİDEN REFAH
|İSMAİL DURMUŞ
|% 1,09
|47
|ZAFER PARTİSİ
|HAKAN ALTUNKUM
|% 0,86
|37
|DİĞER
|% 0,84
|36
|DEM PARTİ
|ALİ CAVİT NACAR
|% 0,28
|12
|BTP
|ESRA ÜSTÜN
|% 0,26
|11
|HÜDA PAR
|HASAN DURAN
|% 0,14
|6
|HKP
|ŞENOL KAYA
|% 0,12
|5
|SAADET
|TAYFUN KARTAL
|% 0,09
|4
|MİLLET
|NEDAİ ÖLMEZ
|% 0,07
|3
|VATAN PARTİSİ
|DOĞUKAN AKINCI
|% 0,05
|2
Son Dakika › Güncel › MUĞLA SON - Son Dakika
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 51.54, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.31 oy aldı. İzmir'in ilçelerinde ise CHP Adayı çoğunluğu elde etti.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 63.29, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.44 oy aldı.
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, belediye önünde toplanan vatandaşlara seslendi. Yavaş, "Bu seçimin kaybedeni, bizden farklı düşünen, bize oy vermeyen hemşehrilerimiz asla değildir. Bir demokrasi yarışı verilmiş, Ankaralının helal oylarıyla tüm Türkiye’de 'Mansur Yavaş Belediyeciliği' tescillenmiştir. Bu seçimin kaybedeni, rakibimiz için çalışan hemşehrilerimiz de değildir. Bizler onların çabalarına, emeklerine ve özverilerine de sonuna kadar saygı duyuyoruz, onlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Bu seçimin kaybedeni, siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok’tur. Geçen seçimden hiç ders almayanlar, tertemiz vatanseverlere iftira atanlar, kirli siyasetten medet umanlar Ankara halkının yüce iradesi karşısında bir kez daha kaybettiler ve kaybetmeye de devam edecekler" dedi.
Sinop'ta yapılan yerel seçimlerde Metin Gürbüz Sinop Belediye Başkanı seçildi. Gürbüz, destekçilerine teşekkür ederek Sinop'u yeniden kazanacaklarını söyledi.
31 Mart yerel seçimlerinde Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın, oy sayımında önde götürüyor.
CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş, ilçedeki seçim sonuçlarının son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Üsküdar'daki sandıkların yüzde 70'inin açıldığını ve önde olduklarını söyleyen Dedetaş, 'Çeşitli tweetler atılıyor, televizyonlarda farklı veriler paylaşılıyor. O yüzden lütfen bunlara itimat etmeyiniz. Sandıklarda çalışmaya devam.' dedi.
Bitlis merkezde resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından AK Parti'li birçok kişi kutlama yaptı. AK Parti adaylarından Nesrullah Tanğlay, Abdullah Akbaba, Yavuz Gülmez, Yahya Şam, Emrullah Yıldırım, Vahdettin Barlak ve Mümin Erol seçildi.
Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy sayımı sırasında kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından tabancayla ateş edildi. Olay sonucunda 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi. Jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Resmi olmayan sonuçlara göre Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı. Böcek, destek veren herkese teşekkür etti ve herkesin belediye başkanı olmaktan vazgeçmeyeceklerini belirtti.
Çok partili siteme geçildikten sonra Manisa'da CHP, resmi olmayan sonuçlara göre birinci parti oldu. CHP adayları, 15 belediyede önde bulunurken, AK Parti 2, MHP ise 1 ilçede önde yer aldı. Manisa'da CHP'nin Şehzadeler Belediye Başkan adayı Gülşah Durbay, yarışı önde tamamlayarak Manisa tarihindeki ilk kadın belediye başkanı oldu.
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