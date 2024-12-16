Muhalifler, Esad izlerini siliyor - Son Dakika
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Muhalifler, Esad izlerini siliyor

Suriye'deki muhalifler, Şam'daki Kadın Askeri Eğitim Merkezi'nde Esad'a ait izleri yok ediyor.

16.12.2024 17:58
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- Muhalifler, Esad rejiminin izlerini askeri binalardan siliyor

ŞAM - Suriye'deki muhalif askerler, Şam yakınlarında bulunan Kadın Askeri Eğitim Merkezi'nde Esad'a ait izleri yakarak yok ediyor.

Suriye'de muhalif güçlerin başkent Şam'ı ele geçirmesinin ardından rejim askerleri karargahlarını ve askeri okulları boşalttı. Rejimin boşalttığı askeri noktalardan biri de Şam yakınlarında bulunan Kadın Askeri Eğitim Merkezi oldu. Merkezdeki kontrolü ele geçiren muhalif güçler bina içerisindeki Esad izlerini silmeye başladı. Merkezin içerisinde bulunan Beşar Esad ve babası Hafız Esad'ın fotoğraf çerçeveleri kırılarak resimleri yakıldı. Ayrıca bina içerisinde çok sayıda rejimin kadın askerilerine ait bilgiler dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Hafız Esad, Orta Doğu, Politika, Suriye, Güncel, Dünya, Şam, Son Dakika

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