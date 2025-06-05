Muhtar Saniyelerle Kurtuldu

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde makamından kalkıp misafir koltuğuna oturan muhtar Sedat Sakin, asma kattan düşen avizenin monte edildiği kartonpiyerin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Yeni Mahalle'de meydana geldi. Mahalle Muhtarı Sedat Sakin muhtar arkadaşları ile kendi ofisinde sohbet ederken, makam koltuğundan kalkıp, misafir koltuğuna oturdu. Bu sırada asma kattaki avizenin monte edildiği kartonpiyer; makam koltuğuna düştü. Olayda yaralanan olmadı.

Avizenin büyük bir gürültüyle düştüğünü kaydeden Sakin, "Kısa bir süre önce koltuğumdan kalkıp diğer tarafta bulunan koltuğa geçtim. Arkadaşlarımızla sohbet ediyorduk. Bir anda gürültü koptu. Ne olduğunu anlayamadık. Deprem sanmıştık. Allah'a çok şükür deprem değildi. Saniyelerle kurtuldum" dedi.

Muhtarın koltuğundan kalktıktan sonra, avizenin bağlı olduğu kartonpiyerle birlikte düşmesi ve oturanların yaşadığı panik, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.