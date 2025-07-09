Muhtarlar Toplantısı: Su Tasarrufu ve Yangın Önlemleri

Orta ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Şehit Gökhan Topal Halk Eğitimi Merkezi'nde Kaymakam Erkan Minuz başkanlığında düzenlenen toplantıda, kurak geçen mevsim nedeniyle su tasarrufu ve orman yangınlarına karşı alınacak önlemler görüşüldü.

Minuz, burada yaptığı konuşmada, muhtarların vatandaşla devlet arasında köprü görevi gördüğünü belirterek, muhtarların vatandaşlara her konuda rehber olmasını istedi.

Toplantıya kurum müdürleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.