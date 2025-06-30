Muhtarlara Eğitim Programı Düzenlendi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde muhtarlara yönelik eğitim programı düzenlendi.

Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 ilçede başlatılan "Kurumsal Aidiyet ve Yönetişim" temalı eğitim programı kapsamında eğitim programı gerçekleştirildi.

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır, Köy ve Muhtarlar Derneği Başkanı Halil Kılınç, Muhtarlar Derneği Başkanı Gülami Sağlam ile ilçe merkezi ve mahalle muhtarları katıldı.

Eğitim programı, muhtarların bireysel gelişimlerini desteklemek, belediye hizmetlerini daha etkin tanıtmak, sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve afet bilincini artırmak amacıyla hazırlandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen programda muhtarlara hem teorik hem de pratik bilgiler sunuldu.

Eğitimde; kurumsal aidiyet ve motivasyon, "Aile Yılı" kapsamında sosyal hizmet ve çocuk koruma, yerel yönetimlerde yönetişim ve mahalle afet yönetimi gibi önemli başlıklar ele alındı.