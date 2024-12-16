Muhtarlara Klor Cihazı Eğitim Toplantısı

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Gümüşhacıköy Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği, köy muhtarlarına yönelik içme suyu klor cihazlarının kullanımı ve temiz içme suyunun önemi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Eğitimde, klor cihazlarının çalışma prensipleri, doğru kullanım yöntemleri ve düzenli bakımının önemi gibi konulara değinildi. Muhtarlara, cihazların doğru kullanımıyla köylerindeki içme suyu kalitesini artırabilecekleri ve bu sayede halk sağlığını koruyabilecekleri anlatıldı.

Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü İbrahim Kaya, yaptığı açıklamada, temiz içme suyunun sağlık açısından önemine vurgu yaparak, "Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın sağlıklı ve temiz suya erişimini sağlamak öncelikli hedefimiz. Bu doğrultuda köy muhtarlarımıza verdiğimiz klor cihazı eğitimiyle, içme sularının mikrobiyolojik olarak güvenli hale getirilmesi konusunda önemli bir adım atmış bulunuyoruz." diye konuştu.