Muhtarlık seçimleri nedeniyle çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Mardin'de yerel seçimlerde muhtar adaylığı nedeniyle aralarında husumet oluşan iki aile arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada yaralanan 10 kişiden Fethullah Çakmak, kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çakmak'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Salih KESKİN/MARDİN,