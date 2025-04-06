Mumcu'dan AA'nın 105. Yılı Kutlaması

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılını kutladı.

Mumcu, mesajında, "Anadolu Ajansının 105. kuruluş yıl dönümünü kutlar, Türk basınının önemli bir parçası olan ajansımızın, yüzyılı aşkın süredir doğru, güvenilir ve hızlı haber anlayışıyla geçmişten günümüze emek veren çalışanlarına teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz." ifadelerini kullandı.