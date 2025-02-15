Münih Güvenlik Konferansı'nın 61. Dönemi Başladı

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MÜNİH, 15 Şubat (Xinhua) -- Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı'nn açılış töreninde konuşan Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Christoph Heusgen, 14 Şubat 2025.

Almanya'nın Münih kentinde cuma günü düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı, çok kutupluluğun ve karmaşık jeopolitik yapıların hızla yükseldiği bir dönemde küresel güvenlik sorunlarını tartışmak üzere politika yapıcıları ve uzmanları bir araya getirdi. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)