Munzur Çayı'nda kırmızı benekli alabalığa yönelik kaçak avcılık uyarısı yapıldı - Son Dakika
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Munzur Çayı'nda kırmızı benekli alabalığa yönelik kaçak avcılık uyarısı yapıldı

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Munzur Çayı\'nda kırmızı benekli alabalığa yönelik kaçak avcılık uyarısı yapıldı
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Tunceli'deki Munzur Çayı'nda kırmızı benekli alabalığın üreme dönemine girmesi nedeniyle avlanma yasağı bulunuyor. Doğasever Ozan Özel, kaçak avcılık görülmesi halinde yetkililere bildirilmesi ve türün korunması için duyarlılık gösterilmesi çağrısında bulundu.

Tunceli'de Munzur Çayı, berrak suyuyla hem balık ve diğer su canlılarına hem de çevresindeki yaban hayvanlarına hayat veriyor.

Ovacık ilçesi Ziyaret köyünde kaynağı bulunan çay, yaklaşık 60 kilometre boyunca aktıktan sonra il merkezindeki Uzunçayır Baraj Gölü'ne karışıyor.

Mevsimlere göre debisi değişen çay, menderesler oluşturarak aktığı dağlık ve ormanlık alanlara ayrı bir güzellik katıyor.

Munzur Vadisi Milli Parkı'na da hayat veren çayda, kırmızı benekli alabalık, su samuru, kaplumbağa, akbalık, yeşil balık ve yengeç gibi türler yaşıyor.

Çayın çevresindeki sarp kayalıklar ve ormanlar ise yaban keçisi, bozayı, kurt, tilki, balıkçıl, baykuş, porsuk, vaşak, domuz, kartal, akbaba ve sincaplara ev sahipliği yapıyor.

Yaban hayvanlarını gözlemliyorlar

Bölgede yaşayan doğaseverler de günün belirli saatlerinde çay kıyısında gezinti yaparak manzara fotoğrafları çekip yaban hayvanlarını gözlemliyor. Munzur Çayı, tarım ve hayvancılığa da katkı sağlıyor.

Doğaseverlerden Ozan Özel, AA muhabirine, Tunceli'de en çok ilgiyi Munzur Vadisi Milli Parkı'nın çektiğini söyledi.

Milli parkın adını Munzur Çayı'ndan aldığını belirten Özel, şöyle konuştu:

"Bu milli park endemik türler bakımından Türkiye'nin flora ve faunasının yüzde 18'ini barındırıyor. Çayda özellikle kırmızı benekli alabalık yaşıyor ve şu anda da üreme dönemine girdiği için avlanma yasağı var. Vatandaşlarımızdan da bu konuyla alakalı duyarlı olmasını bekliyoruz. Eğer kaçak avcılık yapanları görürlerse yetkililere bildirsinler. Çünkü endemik bir tür ve bu canlıyı korumamız lazım."

Özel, Munzur Çayı'nın çok önemli bir tatlı su kaynağı olduğuna işaret ederek, "Munzur'un kenarında kamp yapmak çok güzel bir deneyim. İnsana huzur veriyor. O suyun canlılığını, güzelliğini, temizliğini görmek bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Munzur Çayı'nda yüzmenin keyifli olduğuna değinen Özel, "Burada yüzerken kendimi akvaryumun içerisinde gibi hissediyorum. Çünkü kırmızı benekli alabalıklara, su samurlarına ve balıkçıllara denk geliyorum." dedi.

"Yurt içi ve yurt dışından turistler geliyor"

Alişer Ölmez de Tunceli'nin müthiş bir doğası ve gezilecek birçok yerinin olduğunu anlattı.

Ölmez, kentin dağ ve vadileriyle dikkati çektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle son zamanlarda da buraya rağbet bayağı arttı. Özellikle yurt içi ve yurt dışından turistler geliyor. Munzur Çayı da eşsiz bir güzelliğe sahip ve bence Türkiye'nin en güzel suyudur. Burası doğal su kaynaklarının olduğu bir coğrafya. Engin dağlardan gelen temiz sulardan vadilerimiz, ağaçlarımız, hayvanlarımız ve biz insanlar hayat buluyoruz."

Ömer Tanış da Munzur Çayı'nın ve çevresinin manzara fotoğrafları çekmeye çok uygun olduğunu ifade etti.

Yaban hayatına dair çalışmalar yaptığını dile getiren Tanış, "Burada özellikle ayı, dağ keçisi, kurt, ur kekliği ve kınalı keklik gibi birçok canlıyı fotoğraflayabildim. Sonbahar ve bahar dönemlerinde de Munzur Çayı'nın başlangıç noktasına balıklar yumurtlamaya çıkıyor. Ben de günübirlik kamplarla bu alanlara gelip fotoğraf ve video çekiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
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