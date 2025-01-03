Munzur'da Su Samurları Görüntülendi

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Munzur'da koruma altındaki su samurları görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'de, Munzur Nehrinde koruma altında bulunan su samurları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmek üzere olduğu belirlenen hayvanlar kategorisinde yer alan su samurları Tunceli'de Munzur Nehri'nde bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Nehir boyunca yan yana yüzen samurlar daha sonra çayın derinliklerine dalarak gözden kayboldu.