Murat Kantarcı BİLSEM\'in Yeşil Eğitim Vizyonu

Murat Kantarcı Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM), projeleriyle eğitimin yeşil dönüşümüne öncülük ediyor.

Murat Kantarcı BİLSEM, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı itibarıyla sürdürülebilirlik temelli eğitim modelleri ve öğrenci projeleriyle ulusal ve uluslararası platformlarda yerini aldı.

İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık yaratan, çevresel sorunlara çözüm odaklı yaklaşımlar geliştiren bireyler yetiştirmeyi hedefleyen kurum, eğitimde yeşil dönüşüm anlayışını benimseyen adımlar attı.

Murat Kantarcı BİLSEM, müfredat ve yönetim düzeyinde çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği entegre ederek, UNESCO'nun Yeşil Müfredat Rehberliği ve Yeşil Okul Kalite Standartları ile uyumlu çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda kurumun öğretmenlerinden Çelebi Kalkan tarafından yürütülen "İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları İçin Girişimcilik Atölyesi" projesi, Global Institute of Creative Thinking-Awards 2024 kapsamında "Eğitimde Yaratıcı Düşünme ile İklim Eylemi" ödülüne layık görüldü.

Her kıtadan yalnızca 10 projenin, her ülkeden ise en fazla 2 projenin desteklendiği bu proje aynı zamanda hibe desteği de almaya hak kazandı.

Öte yandan AB tarafından düzenlenen Avrupa Yeşil Haftası (EU Green Week) 2025 etkinlikleri kapsamında Türkiye'den seçilen tek okul olan Murat Kantarcı BİLSEM öğrencileri, öğretmen Kalkan koordinasyonunda döngüsel ekonomi temasıyla öğrenci çalışmaları gerçekleştirdi.

Scientix tarafından organize edilen 2025 STEM Keşif Kampanyası çerçevesinde Scientix STEM Türkiye elçisi Kalkan, 4 Mart Dünya Mühendislik Günü'nde düzenlenen "Mühendislikle Sürdürülebilir Geleceğimizi Şekillendirmek" etkinliğiyle Scientix Organizatörler Ödülü'ne layık görüldü.

Bu ödül sayesinde okul, STEM ve sürdürülebilirlik alanlarında dünya genelinde örnek gösterilen kurumlar arasında yer aldı.

Bu çalışmalar doğrultusunda Murat Kantarcı BİLSEM, UNESCO'nun liderliğinde yürütülen uluslararası Greening Education Partnership (Eğitimin Yeşillendirilmesi Ortaklığı) çatısı altında yer alarak, iklim kriziyle mücadelede eğitimin dönüştürücü gücünü yaygınlaştırmayı amaçlıyor.