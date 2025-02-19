Muratlı'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Muratlı'da Uyuşturucu Operasyonu

Muratlı\'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 8 zanlı gözaltına alındı, 459 uyuşturucu hap ve 11.415 lira ele geçirildi.

19.02.2025 09:46
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 8 şüpheliye yönelik çalışma yürüttü.

Zanlıların adreslerini tespit eden ekipler, 8 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada, 459 uyuşturucu hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 415 lira ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, Muratlı, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

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