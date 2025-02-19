Muratlı\'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 8 şüpheliye yönelik çalışma yürüttü.
Zanlıların adreslerini tespit eden ekipler, 8 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramada, 459 uyuşturucu hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 415 lira ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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