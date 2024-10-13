Muratpaşa Belediyesi'nden Kadınlara Tadilat Eğitimi - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi'nden Kadınlara Tadilat Eğitimi

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Muratpaşa Belediyesi, kadınların evlerinde küçük tadilatları kendilerinin yapabilmelerini sağlamak için 'Evimin Ustasıyım' etkinlik serisini başlattı. Eğitimde elektrik, sıhhi tesisat ve mobilya konularında uygulamalı bilgi verildi.

13.10.2024 12:06  Güncelleme: 12:32
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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi'nin kadınların evlerinde küçük tadilatları kendilerinin yapabilmelerini sağlayacak "Evimin Ustasıyım" etkinlik serisini başlattı. Kadınların ilk kez tadilat deneyimi yaşadığı uygulamalı eğitim renkli ve keyifli anlara sahne oldu.

Muratpaşa Belediyesi, kadınların evlerinde sıklıkla karşılaştıkları musluk, lavabo, klozet, sifon, dolap menteşesi gibi arızaları usta çağırmaya ihtiyaç duymadan kendilerinin giderebilmesi için "Evimin Ustasıyım" isimli bir etkinlik serisi başlattı. Eğitime katılan kadınlara Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın eşi Ümran Uysal ve Başkanvekili Canan Keleş'te eşlik etti. Etkinlik, kadınların tadilat işlerine ilişkin önemli beceriler kazanmasını sağladı.

Belediye'nin Kadın Aile Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Fen İşleri Müdürlüğü ustaları eğitim verdi. Elektrik, sıhhi tesisat ve mobilya olmak üzere üç bölümden oluşan eğitim pense, tornavida, kontrol kalemi, yan keski, ingiliz anahtarı gibi el aletlerinin tanıtılmasıyla başladı. İş güvenliğiyle devam eden eğitimde katılımcılara kontrol kalemiyle priz kontrolü yaptırılmasının ardından prizlerin nasıl değiştirilebileceği öğretildi.

Etkinlikte ayrıca musluklarda conta değişimi, lavabo sifonu değişimi, lavabo bataryası değişimi, klozet rezervuar iç takım montajı, duş başlığı montajı, çekmece-dolap kulpu değişimi ve dolap menteşesi montajı uygulaması yapıldı. Kadınların ilk kez tadilat deneyimi yaşadığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğe katılan Ahu Torun Şengül, tadilat işlerine olan ilgisinden dolayı bu eğitime katıldığını ve öğrendikleriyle evindeki işleri kısa sürede halledeceğini belirtti. "Birçok şehirde yaşadım, ama Muratpaşa Belediyesi kadar aktif ve etkili bir belediye görmedim" dedi.

Etkinliği sosyal medyada görmesi üzerine başvuru yapan Adalet Yurtçu ise yalnız yaşaması dolayısıyla tadilat işlerinde zorlandığınısöyledi. Usta fiyatlarının maliyetli olduğunu söyleyen Yurtçu kurs sayesinde ufak tefek arızaları giderebilecek kadar bilgi edinme şansı yakaladığını belirterek memnuniyetini dile getirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediyesi'nden Kadınlara Tadilat Eğitimi - Son Dakika

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