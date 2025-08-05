Muratpaşa Belediyesince düzenlenen "Hang Drum ve Santur Atölyesi" müzikseverlerle buluştu.
Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sanatçı Mohammad Sarhangi'nin eğitmenliğinde gerçekleşen atölyeye, aralarında tanınmış sanatçıların da bulunduğu 74 kişi katıldı.
Etkinlikte, her iki enstrümanın tarihçesi ve teknik özellikleri tanıtıldı. Ardından Sarhangi, solo performans sundu. Atölyede katılımcılar, bireysel deneme ve doğaçlama çalışma yapma imkanı buldu.
Son Dakika › Güncel › Muratpaşa'da Müzik Atölyesi - Son Dakika
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