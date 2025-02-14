Muratpaşa'da Ücretsiz İngilizce Konuşma Kulübü Başladı

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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi'nin ilçede yaşayanların İngilizce konuşma becerilerini geliştirmesi için kafe konseptiyle başlattığı ücretsiz Konuşma Kulübü, ilk haftasını tamamladı.

Muratpaşa Belediyesi, Çevre Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Derneği (ÇETADER) ve Martı Gençlik Derneği (MAGEND) iş birliğiyle hayata geçirilen İngilizce Konuşma Kulübü, Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'ndaki Kültür Kafe'de düzenleniyor.

Katılımcıların İngilizce pratiği yaparak özgüven kazanmalarını amaçlayan kulüp, interaktif aktiviteler, tartışmalar ve grup çalışmalarıyla hem dil becerilerini hem de sosyal etkileşimi güçlendirmeyi hedefliyor. Program için kafede özel olarak oluşturulan "Language Lounge" köşesi de katılımcılara sıcak ve samimi bir ortam sunuyor.

Toplam dört hafta sürecek İngilizce Konuşma Kulübü, her çarşamba ve perşembe günleri 20.00-21.30 saatleri arasında Kültür Kafe'de devam edecek.