Muratpaşa'da Ücretsiz İngilizce Konuşma Kulübü Başlıyor

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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, ilçede yaşayanların İngilizce konuşma becerilerini geliştirmesi için 12 Şubat'ta ücretsiz İngilizce Konuşma Kulübü "Language Lounge" etkinliklerini başlatıyor. Etkinlikler, Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'ndaki Kültür Kafe'de düzenlenecek.

Muratpaşa Belediyesi'nin Çevre Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Derneği (ÇETADER) ve Martı Gençlik Derneği (MAGEND) iş birliğiyle hayata geçirdiği İngilizce Konuşma Kulübü "Language Lounge", katılımcılara İngilizce pratik yapma ve dilde özgüven kazanma fırsatı sunacak. Etkileşimli aktiviteler, tartışmalar ve grup çalışmalarıyla katılımcıların konuşma becerilerini geliştirmeyi hedefleyen etkinlikler, aynı zamanda kültürel etkileşimi artırarak toplumsal katılımı teşvik ediyor.

Dört hafta sürecek program, her çarşamba ve perşembe günü 20.00-21.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Katılmak isteyenler, başvuru formuna Muratpaşa Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarında biyografi kısmında yer alan internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.