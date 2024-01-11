Muş Belediyesi Bilgi Evlerinde Regaip Kandili Programı Düzenlendi

Muş Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilgi Evlerinde Regaip Kandili münasebetiyle programı düzenlendi.

Belediyen yapılan açıklamaya göre, Bilgi Evlerinde kadınların düzeneği Regaip Kandili programı ilgi gördü.

Muş Müftülüğünde görevli personelin eşliğinde Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dualar edildi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı açıklamada, Bilgi Evlerinin bu tür programlara ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bilgi Evlerinin vatandaşın ikinci evi konumunda olduğunu ifade eden Asya, şöyle konuştu:

"Bilgi evlerimiz bizim sosyal belediyecilik alanındaki güzel projelerimizden biridir. Mahallelerimizde uyguladığımız Bilgi Evi projemiz ile vatandaşlarımızın birçok imkandan faydalanmalarını sağlıyoruz. Kadın kardeşlerimiz açılan kurslarda aldıkları eğitimlerle birlikte önemli günlerdeki programlara da iştirak ediyorlar. Bugünde üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla programlar gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunan programların ardından mazlum coğrafyalarda bulunan Müslüman kardeşlerimiz için dualar edildi. Rabbim yapılan ibadetleri kabul buyursun."

Daha yaşanabilir bir kent inşa etmek için çalıştıklarını dile getiren Asya, "Bunun yanında vatandaşlarımızın istifade edebileceği alanları oluşturmayı da ihmal etmiyoruz. Bugün şehrimizin 9 mahallesinde bilgi evleri ve gençlik merkezleri faal durumdadır. Bu tesislerimizde insanlarımızın yararlanmasına vesile olmak mutluluk verici. Bu duygu ve düşüncelerle ben tüm Müslüman aleminin Regaip Kandil'ini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.