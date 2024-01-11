 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muş Belediyesi Bilgi Evlerinde Regaip Kandili Programı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Muş Belediyesi Bilgi Evlerinde Regaip Kandili Programı Düzenlendi

Muş Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilgi Evlerinde Regaip Kandili münasebetiyle program düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunarak dualar edildi. Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Bilgi Evlerinin vatandaşların ikinci evi olduğunu belirterek, bu tür programlara ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Muş Belediyesi Bilgi Evlerinde Regaip Kandili Programı Düzenlendi
11.01.2024 - 16:47,  Güncelleme: 16:49
Abone Ol

Muş Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilgi Evlerinde Regaip Kandili münasebetiyle programı düzenlendi.

Belediyen yapılan açıklamaya göre, Bilgi Evlerinde kadınların düzeneği Regaip Kandili programı ilgi gördü.

Muş Müftülüğünde görevli personelin eşliğinde Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dualar edildi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı açıklamada, Bilgi Evlerinin bu tür programlara ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bilgi Evlerinin vatandaşın ikinci evi konumunda olduğunu ifade eden Asya, şöyle konuştu:

"Bilgi evlerimiz bizim sosyal belediyecilik alanındaki güzel projelerimizden biridir. Mahallelerimizde uyguladığımız Bilgi Evi projemiz ile vatandaşlarımızın birçok imkandan faydalanmalarını sağlıyoruz. Kadın kardeşlerimiz açılan kurslarda aldıkları eğitimlerle birlikte önemli günlerdeki programlara da iştirak ediyorlar. Bugünde üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla programlar gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunan programların ardından mazlum coğrafyalarda bulunan Müslüman kardeşlerimiz için dualar edildi. Rabbim yapılan ibadetleri kabul buyursun."

Daha yaşanabilir bir kent inşa etmek için çalıştıklarını dile getiren Asya, "Bunun yanında vatandaşlarımızın istifade edebileceği alanları oluşturmayı da ihmal etmiyoruz. Bugün şehrimizin 9 mahallesinde bilgi evleri ve gençlik merkezleri faal durumdadır. Bu tesislerimizde insanlarımızın yararlanmasına vesile olmak mutluluk verici. Bu duygu ve düşüncelerle ben tüm Müslüman aleminin Regaip Kandil'ini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Muş Belediyesi, Regaib Kandili, Feyat Asya, Muş, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş Belediyesi Bilgi Evlerinde Regaip Kandili Programı Düzenlendi - Son Dakika


17:23
Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21
MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı
16:47
DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:40
TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta ilk gol geldi Canlı anlatım! Kıran kırana maçta ilk gol geldi
16:15
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da Metrobüs Sorununu Gidermeyi Vaat Etti AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da Metrobüs Sorununu Gidermeyi Vaat Etti
16:12
Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58
Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi

Son Dakika
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21 MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı
16:47 DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:40 TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28 Canlı anlatım! Kıran kırana maçta ilk gol geldi
16:15 AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da Metrobüs Sorununu Gidermeyi Vaat Etti
16:12 Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:56 Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon
15:55 Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 17:53:18. #1.13#
SON DAKİKA: Muş Belediyesi Bilgi Evlerinde Regaip Kandili Programı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement