Muş Belediyesi Karla Mücadele Araçlarını Hazır Hale Getirdi

Muş Belediyesi, kent genelinde karla mücadele çalışmalarında kullanılacak araçların bakım ve onarımı tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kış mevsiminin çetin geçtiği kentte, vatandaşların olumsuz etkilenmemesi ve ulaşımda aksamaların yaşanmaması için gerekli önlemler alındı.

Belediye Başkanı Feyat Asya, tüm iş makinelerinin bakım ve onarımı yaparak karla mücadeleye hazır hale getirdiklerini söyledi.

Asya, "Önümüzde bir kış sezonu var. Bu dönemde başarılı bir performans sergilemeliyiz. Bizleri önemli bir mücadele bekliyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da bu mücadelemizi başarılı bir şekilde sürdüreceğiz. İş makinelerimiz ve ekipmanlarımızı hazırladık. Kar yağışı veya olumsuzluk durumunda tüm ekiplerimizle gerekli müdahaleyi yapmak üzere sahada olacağız." diye konuştu.