Muş Ovası Sulama Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
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Muş Ovası Sulama Projesi Tanıtıldı

Muş Ovası Sulama Projesi Tanıtıldı
16.06.2025 20:21
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Muş Ovası'nda 780 bin dekar alanı sulayacak proje tanıtıldı, büyük ihale gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve 780 bin dekar alanın suyla buluşturulacağı "Muş Ovası Pompaj Sulama Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Muş Valiliği karşısındaki alanda düzenlenen programda, tanıtım amacıyla getirilen 3,2 metre çapındaki borunun üzerine yetkililer tarafından imzalar atıldı.

Daha sonra konuşan Muş Valisi Avni Çakır, yapılan çalışmaların büyüklüğünü vatandaşlara göstermek amacıyla böyle bir program düzenlediklerini söyledi.

Alparslan-2 Barajı'ndan Muş Ovası'nın sulanmasıyla ilgili devletin büyük bir projesinin hayata geçirildiğini belirten Çakır, şöyle konuştu:

"Bunun birinci etap ihalesi de geçen yıl yapılmıştı. Geçen yıl müteahhit de yer teslimi alarak çalışmalarına başlamıştı. Bu yıl da çalışmalar devam ediyor. Sayın Bakanımızın katılımıyla 2 hafta önce resmi açılışını yaptık. Sayın Bakanımız törenle kanallara bu borulardan yerleştirmişti. Biz de açıkçası yapılan çalışmaların büyüklüğünü görünce etkilenmiştik. Birinci etapta yaklaşık 170 bin dönüm alanın sulaması yapılacak. Tamamı 780 bin dönümlük bir çalışma. Burası 3 etap halinde yapılacak. Şu an birinci etapla alakalı konuşuyoruz. İnşallah 3 etap bittiğinde yaklaşık 780 bin dönüm alanın sulaması gerçekleştirilecek."

"Muş tarihindeki en büyük ihale"

Projenin Muş'un tarihindeki en büyük kamu ihalesi olduğunu vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

"Bu da yapılan çalışmanın ciddiyetini ve büyüklüğünü açıklamaya yeter. Muş'ta o kadar çalışma yapıldı. Bu gördüğümüz boruların yerleştirilmiş olduğu birinci etap sulama da şu an 7 milyar 500 milyon lira ile Muş tarihindeki en büyük ihale. Bu proje toplam 780 bin dönüme ulaştığında, proje tamamlandığında bugünkü fiyatlarla yaklaşık 40-50 milyar lira civarında bir maliyete ulaşacağını öngörüyoruz. Devletimizin, bakanlığımızın keyifle yaptığı bir çalışma. Muş Ovası son derece bakir, verimli topraklarıyla ve su kaynaklarıyla ülkemizin en verimli ovalarından biri. Projeyle ovamızda ciddi bir verim artışı gerçekleşecek. Bu anlamda minnettarız. Şahsım ve tüm Muşlu hemşehrilerim adına başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımıza, Genel Müdürümüze, emeği geçen tüm yetkilere de teşekkür ediyoruz."

Çakır, "Proje tamamlandığında yaklaşık 406 kilometrelik bir boru hattı döşemiş olacağız. Muş'tan Malatya'ya kadar bir mesafeden söz ediyoruz. Bu projeyi etap etap bitirdikten hemen sonra oranın sulamasını vatandaşımıza vereceğiz." dedi.

DSİ 17. Bölge Müdürü Cihan Aksoy da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün yürüttüğü projenin 3 kısımdan oluştuğunu ifade ederek, "Toplamda 780 bin dekar alanın sulaması planlanmakta. Bu işimizin birinci kısım ihalesi gerçekleştirildi. Proje kapsamında 406 kilometrelik boru montajı yapılacak. Bu boruların 50-100 yıl arasında kullanılabileceği öngörülmektedir." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Melik Emre ise "Sadece AK Parti Muş İl Başkanı olarak değil, Muş'un biri evladı olarak bu devasa proje için yetkililere teşekkür ediyorum. Bu, devletin insanına verdiği kıymetin bir nişanesidir. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf çekimiyle son bulan programa, DSİ Muş Şube Müdürü Servet Fırat, Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç, Orman İşletme Müdürü Ufuk Çelik ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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