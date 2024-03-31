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MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 21:34  Güncelleme: 21:48
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MERKEZ

Toplam Sandık : 220
Toplam Seçmen : 73.183
Açılan Sandık : 124
Açılan Sandık Oranı : % 56,36
Kullanılan Oy : 27.772
Geçerli Oy : 26.939
Katılım Oranı : % 67,64

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSIRRI SÖYLEMEZ% 39,1910.556
AK PARTİFEYAT ASYA% 23,926.444
YENİDEN REFAHAZİZ SÜNE% 11,173.008
DİĞER% 10,652.868
İYİ PARTİŞEREFETTİN YATCİ% 4,41.184
HÜDA PARCESİM YILMAZ% 3,761.013
BAĞIMSIZMUHAMMED GÜRKAN ÇERMİ% 2,22598
CHPTUNCAY ÇANGA% 1,31354
DEVA PARTİSİEBUBEKİR AKARSU% 1,01273
SAADETRIDVAN BOZ% 0,81219
GELECEK PARTİSİMEDENİ ZENGİN% 0,48128
BTPAHMET KADİR AKTACİR% 0,37100
ZAFER PARTİSİMEHMET BEŞİR KARA% 0,3492
TKPLEVENT TUNÇEL% 0,1541
MİLLETÖMER ÇAVUŞ% 0,0720
DSPSELİM BIYIK% 0,0617
HKPHATİCE KARA% 0,0617
TKHARJİN AVCİ% 0,037
BULANIK

Açılan Sandık Oranı : % 42,31
Katılım Oranı : % 64,36

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİARYAN DOĞAN% 52,812.216
AK PARTİYAKUP KAYA% 23,05967
GELECEK PARTİSİÇETİN ERGİN% 11,7491
CHPŞEMSETTİN ONULER% 8,56359
YENİDEN REFAHSALAHATTİN TURAN% 2,2695
DEVA PARTİSİMEHMET YEGİT% 0,417
SAADETKEMAL İNDİÇ% 0,3314
HÜDA PARİKRAM AYDIN% 0,2912
HKPKEMAL BİN% 0,2410
BTPMUSTAFA HAYRİ TUĞ% 0,198
BAĞIMSIZMEHMET BALOĞULLARI% 0,177
HASKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

KORKUT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,99

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAŞİM ARIK% 53,02965
DEVA PARTİSİNİMETULLAH DEMİRTAŞ% 31,15567
DEM PARTİMAŞALLAH OVALIOĞLU% 7,69140
HÜDA PARİBRAHİM ELİTAŞ% 7,53137
YENİDEN REFAHMEHDİ DEMİRTAŞ% 0,448
CHPTANER TANRIVERMİŞ% 0,173
MALAZGİRT

Açılan Sandık Oranı : % 75,61
Katılım Oranı : % 69,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİAHMET KENAN TÜRKER% 49,293.177
AK PARTİCENGİZ ALTIN% 46,52.997
SAADETNURULLAH BOZ% 2,05132
CHPMEVLUT GÜVENİR% 1,4694
GELECEK PARTİSİHİKMET TAŞDEMİREL% 0,2315
DEVA PARTİSİMURAT ATALAY% 0,213
HÜDA PARİZZET URAL% 0,149
VATAN PARTİSİYÜCEL UÇAK% 0,064
HKPULAŞ ÖZÇELİK% 0,053
BTPBAHRİ BOZ% 0,021
VARTO

Açılan Sandık Oranı : % 33,33
Katılım Oranı : % 61,09

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİGİYASETTİN AYDEMİR% 61,14944
AK PARTİABDULBARİ HAN% 22,41346
CHPAKIN OKYAY% 10,49162
DİĞER% 2,8544
YENİDEN REFAHABDULBAKİ BALİ% 1,5624
BAĞIMSIZDOĞAN DEDE% 0,589
MHPSERACEDDİN SOLHAN% 0,457
BTPAHMET BAŞARA% 0,193
DEVA PARTİSİMUHAMMED ALİ ATALAY% 0,193
HKPFATİH SÖĞÜT% 0,071
HÜDA PARVEYSEL EŞİM% 0,071

Kaynak: AA

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