MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|220
|Toplam Seçmen
|:
|73.183
|Açılan Sandık
|:
|124
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 56,36
|Kullanılan Oy
|:
|27.772
|Geçerli Oy
|:
|26.939
|Katılım Oranı
|:
|% 67,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|SIRRI SÖYLEMEZ
|% 39,19
|10.556
|AK PARTİ
|FEYAT ASYA
|% 23,92
|6.444
|YENİDEN REFAH
|AZİZ SÜNE
|% 11,17
|3.008
|DİĞER
|% 10,65
|2.868
|İYİ PARTİ
|ŞEREFETTİN YATCİ
|% 4,4
|1.184
|HÜDA PAR
|CESİM YILMAZ
|% 3,76
|1.013
|BAĞIMSIZ
|MUHAMMED GÜRKAN ÇERMİ
|% 2,22
|598
|CHP
|TUNCAY ÇANGA
|% 1,31
|354
|DEVA PARTİSİ
|EBUBEKİR AKARSU
|% 1,01
|273
|SAADET
|RIDVAN BOZ
|% 0,81
|219
|GELECEK PARTİSİ
|MEDENİ ZENGİN
|% 0,48
|128
|BTP
|AHMET KADİR AKTACİR
|% 0,37
|100
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET BEŞİR KARA
|% 0,34
|92
|TKP
|LEVENT TUNÇEL
|% 0,15
|41
|MİLLET
|ÖMER ÇAVUŞ
|% 0,07
|20
|DSP
|SELİM BIYIK
|% 0,06
|17
|HKP
|HATİCE KARA
|% 0,06
|17
|TKH
|ARJİN AVCİ
|% 0,03
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 42,31
|Katılım Oranı
|:
|% 64,36
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ARYAN DOĞAN
|% 52,81
|2.216
|AK PARTİ
|YAKUP KAYA
|% 23,05
|967
|GELECEK PARTİSİ
|ÇETİN ERGİN
|% 11,7
|491
|CHP
|ŞEMSETTİN ONULER
|% 8,56
|359
|YENİDEN REFAH
|SALAHATTİN TURAN
|% 2,26
|95
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET YEGİT
|% 0,4
|17
|SAADET
|KEMAL İNDİÇ
|% 0,33
|14
|HÜDA PAR
|İKRAM AYDIN
|% 0,29
|12
|HKP
|KEMAL BİN
|% 0,24
|10
|BTP
|MUSTAFA HAYRİ TUĞ
|% 0,19
|8
|BAĞIMSIZ
|MEHMET BALOĞULLARI
|% 0,17
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
KORKUT
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 78,99
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HAŞİM ARIK
|% 53,02
|965
|DEVA PARTİSİ
|NİMETULLAH DEMİRTAŞ
|% 31,15
|567
|DEM PARTİ
|MAŞALLAH OVALIOĞLU
|% 7,69
|140
|HÜDA PAR
|İBRAHİM ELİTAŞ
|% 7,53
|137
|YENİDEN REFAH
|MEHDİ DEMİRTAŞ
|% 0,44
|8
|CHP
|TANER TANRIVERMİŞ
|% 0,17
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 75,61
|Katılım Oranı
|:
|% 69,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|AHMET KENAN TÜRKER
|% 49,29
|3.177
|AK PARTİ
|CENGİZ ALTIN
|% 46,5
|2.997
|SAADET
|NURULLAH BOZ
|% 2,05
|132
|CHP
|MEVLUT GÜVENİR
|% 1,46
|94
|GELECEK PARTİSİ
|HİKMET TAŞDEMİREL
|% 0,23
|15
|DEVA PARTİSİ
|MURAT ATALAY
|% 0,2
|13
|HÜDA PAR
|İZZET URAL
|% 0,14
|9
|VATAN PARTİSİ
|YÜCEL UÇAK
|% 0,06
|4
|HKP
|ULAŞ ÖZÇELİK
|% 0,05
|3
|BTP
|BAHRİ BOZ
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 33,33
|Katılım Oranı
|:
|% 61,09
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|GİYASETTİN AYDEMİR
|% 61,14
|944
|AK PARTİ
|ABDULBARİ HAN
|% 22,41
|346
|CHP
|AKIN OKYAY
|% 10,49
|162
|DİĞER
|% 2,85
|44
|YENİDEN REFAH
|ABDULBAKİ BALİ
|% 1,56
|24
|BAĞIMSIZ
|DOĞAN DEDE
|% 0,58
|9
|MHP
|SERACEDDİN SOLHAN
|% 0,45
|7
|BTP
|AHMET BAŞARA
|% 0,19
|3
|DEVA PARTİSİ
|MUHAMMED ALİ ATALAY
|% 0,19
|3
|HKP
|FATİH SÖĞÜT
|% 0,07
|1
|HÜDA PAR
|VEYSEL EŞİM
|% 0,07
|1
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