Muş'ta 104 Bin Öğrenci İkinci Döneme Başladı

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Muş'ta 104 bin 641 öğrenci ders başı yaptı

MUŞ - Muş'ta 2024-2025 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatilinin sona ermesiyle 104 bin 641öğrenci ve 6 bin 663 öğretmen için ders zili bugün çaldı.

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlaması nedeniyle Muş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Ortaokulunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törene katılan Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, her başlangıcın beraberinde yeni umutları getirdiğini belirterek, "2024-2025 eğitim öğretim yılının ara tatiline 20 Ocak'ta başlamıştık, bugün tatilimizi noktalamış bulunuyoruz. İki haftalık tatil sürecinde hem öğretmenlerimiz hem öğrencilerimiz dinlenmiş ve enerjilerini toplayarak bugün tekrar okullarına dönmelerine hepimiz müsaade etmekteyiz. Türkiye yüzyılı maarif modeli ışığında çocuklarımızın daha yetkin ve erdemli bireyler olarak yetiştirmek için öğretmenlerimizle birlikte çaba sarf edeceğiz. Umarım bu eğitim öğretim yılının daha yetkin daha verimli ve başarılı bir şekilde geçireceğiz. Öğretmen ve öğrencilerimizin dinlenmiş bir şekilde döndüklerine yürekten inanıyorum. İkinci dönemin başta ülkemize olmak üzere ilimize hayırlı olmasını dilerim. İlimizde bugün itibari ile 697 okulumuzda 104 bin 641 öğrencimiz, 6 bin 663 öğretmenimiz ile eğitim öğretime başladık. Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

3. sınıf öğrencisi Belinay Yüsra Zengin ise okulunu çok özlediğini söyleyerek, "Okulumu çok özledim iyi ki tatil bitti. Öğretmenimi ve arkadaşlarımı da çok özledim. Tatilde hep ders çalıştım, kitap okudum ve kardeşimle ilgilendim, biraz da eğlence parklarına gittim" şeklinde konuştu.