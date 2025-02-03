Muş'ta 104 Bin Öğrenci İkinci Döneme Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muş'ta 104 Bin Öğrenci İkinci Döneme Başladı

Muş'ta 104 bin 641 öğrenci ve 6 bin 663 öğretmen ikinci dönem ders başı yaptı. Tören düzenlendi.

03.02.2025 23:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta 104 bin 641 öğrenci ders başı yaptı

MUŞ - Muş'ta 2024-2025 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatilinin sona ermesiyle 104 bin 641öğrenci ve 6 bin 663 öğretmen için ders zili bugün çaldı.

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlaması nedeniyle Muş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Ortaokulunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törene katılan Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, her başlangıcın beraberinde yeni umutları getirdiğini belirterek, "2024-2025 eğitim öğretim yılının ara tatiline 20 Ocak'ta başlamıştık, bugün tatilimizi noktalamış bulunuyoruz. İki haftalık tatil sürecinde hem öğretmenlerimiz hem öğrencilerimiz dinlenmiş ve enerjilerini toplayarak bugün tekrar okullarına dönmelerine hepimiz müsaade etmekteyiz. Türkiye yüzyılı maarif modeli ışığında çocuklarımızın daha yetkin ve erdemli bireyler olarak yetiştirmek için öğretmenlerimizle birlikte çaba sarf edeceğiz. Umarım bu eğitim öğretim yılının daha yetkin daha verimli ve başarılı bir şekilde geçireceğiz. Öğretmen ve öğrencilerimizin dinlenmiş bir şekilde döndüklerine yürekten inanıyorum. İkinci dönemin başta ülkemize olmak üzere ilimize hayırlı olmasını dilerim. İlimizde bugün itibari ile 697 okulumuzda 104 bin 641 öğrencimiz, 6 bin 663 öğretmenimiz ile eğitim öğretime başladık. Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

3. sınıf öğrencisi Belinay Yüsra Zengin ise okulunu çok özlediğini söyleyerek, "Okulumu çok özledim iyi ki tatil bitti. Öğretmenimi ve arkadaşlarımı da çok özledim. Tatilde hep ders çalıştım, kitap okudum ve kardeşimle ilgilendim, biraz da eğlence parklarına gittim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güncel, Eğitim, Tören, Yaşam, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta 104 Bin Öğrenci İkinci Döneme Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:18 Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Türkiye’ye PKK’nın Suriye’de varlık gösteremeyeceğine dair söz verdik Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Türkiye'ye PKK'nın Suriye'de varlık gösteremeyeceğine dair söz verdik
23:15 YPGPYD’li teröristi canlandıran oyuncu Melisa Sözen ifade verdi YPG/PYD'li teröristi canlandıran oyuncu Melisa Sözen ifade verdi
23:14 Fenerbahçe’den olay yaratacak Galatasaray paylaşımı Fenerbahçe'den olay yaratacak Galatasaray paylaşımı
23:05 Depremlerle ilgili uykuları kaçıracak uyarı: Patlama olursa tsunamiye yol açabilir Depremlerle ilgili uykuları kaçıracak uyarı: Patlama olursa tsunamiye yol açabilir
17:48 Türkiye’nin gözü Ege’de Herkesi endişelendiren soruya yanıt geldi Türkiye'nin gözü Ege'de! Herkesi endişelendiren soruya yanıt geldi
08:54 O Ses Türkiye’nin yayın tarihi belli oldu Murat Ceylan Survivor’da açıkladı O Ses Türkiye'nin yayın tarihi belli oldu! Murat Ceylan Survivor'da açıkladı
08:54 İntihar eden İlker Gönen’in avukatından olay iddia Başsavcılık soruşturma başlattı İntihar eden İlker Gönen'in avukatından olay iddia! Başsavcılık soruşturma başlattı
08:52 Gece girdiği AVM’deki kuyumcu dükkanından, 3 kilogram altın ve 100 bin TL çaldı Gece girdiği AVM'deki kuyumcu dükkanından, 3 kilogram altın ve 100 bin TL çaldı
08:36 Emily in Paris’in yıldızı Lily Collins, taşıcıyı anne ile bebek sahibi oldu Emily in Paris'in yıldızı Lily Collins, taşıcıyı anne ile bebek sahibi oldu
08:32 Tam 8 gol Burak Yılmaz ilk maçında şov yaptı Tam 8 gol! Burak Yılmaz ilk maçında şov yaptı
08:21 2023 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu 2023 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu
08:19 Kabine bugün toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine bugün toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
08:15 2 kırmızı kart ve penaltı kararı doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti 2 kırmızı kart ve penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
08:01 Süper Lig devinde yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi Süper Lig devinde yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi
07:56 İstanbul’da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artış gösterdi İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artış gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 23:55:28. #1.11#
SON DAKİKA: Muş'ta 104 Bin Öğrenci İkinci Döneme Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.