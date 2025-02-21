Muş'ta 303 Köy Yolu Kapandı

Güncel

Muş'ta 303 köy yolu ulaşıma kapandı

MUŞ - Muş'ta yoğun kar yağışı kenti beyaza bürürken, 303 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Muş'ta dünden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. 303 köy yolunun kapandığı kentte, Muş İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları ekipleri de sorumluluk sahasındaki yollarda ulaşımın aksamaması için tuzlama ve kar küreme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Muş'ta kar yağışının iki gündür etkisini sürdüğünü ifade eden Süleyman Altun, "Etkili olan kar yağışı Muş'ta hayatı olumsuz etkiledi. Sabah uyandık baktık ki arabalarımız kara gömülmüş durumdaydı. Bizlerde arabalarımızı temizledik" dedi.

Muş Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 21 Şubat Cuma günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurmuştu.