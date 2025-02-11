Muş\'ta Aileler Barıştı

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Muş'ta aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı.

Geçen yıl bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından aralarında husumet oluşan Çelik ve Yıldırım ailelerinin barıştırılması için kanaat önderleri ve din görevlileri devreye girdi.

Sungu beldesinde taziye evinde bir araya getirilen aile mensupları, kucaklaşarak barıştı.

Sungu Belediye Başkanı Burhan Sayılgan, iki aile mensuplarının aralarındaki husumeti sonlandırmalarının sevindirici olduğunu söyledi.

Sayılgan,"İlimizin ileri gelenleri, alimler ve kanat önderlerinin destekleriyle bu barışı sağladık. Özellikle vefat eden gencin babası Maşallah Çelik bizi kırmadı. Gerçekten barış olması için büyük mücadele etti. Umarız bölgemizde böyle olaylar yaşanmaz. Barışa katkısı olan herkesten Allah razı olsun." dedi.

Kanaat önderi Hikmet Karayel ise sağduyu gösteren iki aile mensuplarını tebrik etti.