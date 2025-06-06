Muş'ta bayramlaşmada uzun kuyruklar oluştu

MUŞ - Muş merkeze bağlı Kırköy Beldesinde düzenlenen bayramlaşma töreninde uzun kuyruklar oluştu.

Muş merkeze bağlı Kırkköy Beldesinde, 7'den 70'e erkekler, bayram namazı için bir araya geldi. Namaz sonrası camilerden çıkan vatandaşlar, köy meydanında buluşarak toplu bayramlaşmaya katıldı. Yoğun katılımın olduğu bayramlaşma sırasında, küs olan birçok kişi barışarak bayram sevincini birlikte yaşadı.

Bayram geleneklerine sahip çıkan Kırköy halkı, bayramlaşmanın ardından mezarlıkları ziyaret ederek vefat eden yakınları için dua etti. Daha sonra ev ev dolaşan vatandaşlar, köy halkıyla bayramlaşma geleneğini sürdürdü.

Kırköy Belediye Başkanı Rahnetullah Yaktı, bayramın birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirdiğini belirterek, "Bayram namazının ardından vatandaşlarımız meydanda buluşarak bayramlaştı. Küskünlükler sona erdi, dargın olanlar barıştı. Her iki camimizin imamları hutbelerinde kardeşlik ve barışa vurgu yaptı. Bu bayram beldemizde sevgi ve dayanışmanın pekiştiği anlamlı bir gün oldu" dedi.