Muş'ta Beceri Atölyesi Açıldı - Son Dakika
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Muş'ta Beceri Atölyesi Açıldı

Muş'ta yeni açılan beceri atölyesi, öğrencilerin mesleklerle tanışmasını sağlıyor.

12.05.2025 18:58
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Muş'ta beceri atölyesi açıldı: öğrenciler mesleklerle tanışıyor

MUŞ - Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Nusret Sarman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde beceri atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından mesleki eğitime katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Beceri Atölyeleri Etkinliği" kapsamında, Nusret Sarman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yeni bir atölyenin açılışı gerçekleştirildi. Okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümünde ortaokul öğrencilerine yönelik açılan kursta öğrenciler hünerlerini sergileyerek ilk pizzalarını yaptı.

Açılışa İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, okul idarecileri ve öğretmenler ve eğitim görecek öğrenciler katıldı.

Atölyelerde uygulamalı eğitim fırsatı bulan öğrenciler, ilgi duydukları meslekleri yakından tanıma imkanı bularak gelecekteki kariyer planlamalarına yön veriyor. Kursların, mesleki eğitime olan ilgiyi artırmayı ve öğrencilerin yeteneklerine uygun alanlara yönelmeleri teşvik ediliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, yaptığı açıklamada, beceri atölyelerinin öğrenciler için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Müdür Kıvanç, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü'nün yönlendirmesiyle yürütülen bu projeyle öğrencilerin yeteneklerini erken yaşta keşfetmelerinin hedeflendiğini söyleyerek, "Ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencilerimizden isteyen öğrencilerimiz meslek liselerimizin bünyesindeki alanlarda kendi yeteneklerini geliştirmek için başvurabilmekte ve bu yeteneklerini geliştirmek alanında da hafta sonları çocuklarımız meslek liselerimizin uzman öğretmenlerinin yanında bu temel becerilerini geliştirmek için çaba sarf etmektedirler. Öğretmenlerimiz bu öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmek için sizlerin de görmüş olduğunuz gibi hem Türkiye hem dünya mutfağında çocuklarımıza tanıtım yapmakta ve onların mutfak kültürünü geliştirmek için tanıtmak için çaba sarf etmektedirler" dedi.

Kıvanç, "Bugün de ilimiz Nusret Sarman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yiyecek içecek bölümünde çaba sarf eden öğrencilerimiz pizzayı yapıp hizmeti sunmaktadırlar. Beceri atölyelerimizin açılmasının en büyük amaçlarından biri çocuklarımızın yeteneklerini keşfedip geliştirerek onların geleceklerine katkı sağlamaktır. Ortaokul öğrencilerimiz bunlar 7. ve 8. sınıf ortaokul öğrencilerimiz tercih yaparak destekleme ve yetiştirme kursu kapsamında kendi tercihlerini oluşturarak hangi alanda eğitim almak istiyorlarsa o alanda kendilerine meslek liselerimizin bünyesinde beceri atölyelerinde bu hizmeti sunmaktayız. Çocuklarımız böylece gizli kalmış ilgi israfı yeteneklerini de ortaya çıkararak becerilerini geliştirerek gelecekte bu alanlarda ilerlemelerini sağlamaktır. Temel hedefimiz budur" şeklinde konuştu.

Nusret Sarman Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğretmeni Songül Gencer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Okulumuzda aktif olarak mutfak eğitimi veriyoruz. Öğrencilerimize aynı zamanda servis eğitimi de sunuyoruz. Bunun dışında, ortaokul öğrencilerine yönelik bir kurs açtık. Bu kurs sayesinde hem ileride bizi tercih etmelerini sağlamak hem de meslek seçimlerinde yardımcı olmak istiyoruz. Kursa ağırlıklı olarak 7. ve 8. sınıf öğrencileri katılıyor. Onlara mutfağa dair temel beceriler kazandırmaya çalışıyoruz. Farklı okullardan gelen öğrencilerimizle daha çok basit ve temel düzeyde işler yapıyoruz. Amacımız, onları geleceğe daha donanımlı bireyler olarak hazırlamak."

Zafer Çağlayan Ortaokulu öğrencilerinden Tuana Karademir, "Hocalarımız bize burada aşçılık kursu açtı. Bu sayede yeteneklerimizi keşfetme fırsatı buluyoruz ve gelecekte ona göre bir bölüm seçmeyi planlıyoruz. Her gün gelip farklı yemekler deniyoruz, Türkiye'nin çeşitli lezzetlerini tanıma şansı elde ediyoruz. Hocalarımız da bizlere her konuda yardımcı oluyor, sağ olsunlar. Önceden veteriner olmak istiyordum, ancak buraya gelip aşçılığa yeteneğimin olduğunu fark edince aşçı olmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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