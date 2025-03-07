Muş'ta Büyükbaş Hayvan Aşılama Devam Ediyor - Son Dakika
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Muş'ta Büyükbaş Hayvan Aşılama Devam Ediyor

Muş'ta 242 bin büyükbaş hayvan için aşılama çalışmaları sürüyor; şap hastalığına karşı önlemler alınıyor.

07.03.2025 14:29
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Muş'ta büyükbaş hayvanlar için aşılama çalışmaları devam ediyor

MUŞ - Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık açısından önemli bir potansiyele sahip olan Muş'ta, 242 bin büyükbaş hayvan için aşılama çalışmaları devam ediyor.

Muş'ta hayvancılığın korunması ve salgın hastalıkların önlenmesi amacıyla aşılama çalışmaları sürdürülüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, il ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan teknik ekipler, köy köy gezerek yaklaşık 242 bin büyükbaş hayvanın aşılamasını gerçekleştirecek.

Şap hastalığına karşı önlem almak amacıyla 17 Şubat'ta başlatılan aşılama çalışmasının nisan ayının başına kadar devam edeceği belirtildi. İl genelinde, yılda iki kez 6 aylık periyotlarla uygulanan program kapsamında 2 aylık ve üzeri tüm büyükbaş hayvanlar aşılanacak.

Yapılan aşılama çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Muş Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç, aşılama çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, üreticilerin herhangi bir olumsuz durumda vakit kaybetmeden İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurmaları gerektiğini vurguladı. Müdür Gönç, "İlimiz, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Mevcut verilere göre ilimizde 242 bin büyükbaş ve 1 milyon 150 bin küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Bu durum, bölgemiz ve ülke genelinde hayvancılık alanında önemli bir konumda olduğumuzu göstermektedir. Bakanlığımız, hayvan hastalıkları ve zararlarıyla mücadele kapsamında etkin çalışmalar yürütmektedir. Özellikle bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı ülke genelinde aşılama programları uygulanmaktadır. Bu çerçevede, ilimizde de yürütülen mücadele çalışmaları kapsamında en önemli programlarımızdan biri şap hastalığıyla mücadeledir. Şap hastalığı, ciddi kayıplara ve verim düşüklüğüne neden olan son derece bulaşıcı bir hastalıktır. Bu hastalıkla mücadele kapsamında, ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de 6 aylık periyotlarla yılda iki kez, 2 aylık ve üzeri tüm büyükbaş hayvanlara aşılama yapılmaktadır. 17 Şubat'ta başlayan aşılama çalışmaları, nisan ayına kadar devam edecektir. Bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında saha kontrolleri ve aşılama çalışmaları titizlikle yürütülmektedir. Şu ana kadar yapılan saha çalışmalarında herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamıştır, ancak takiplerimiz devam etmektedir. Üreticilerimizden ricamız, herhangi bir şüpheli durumla karşılaşmaları halinde derhal yetkililere ulaşmalarıdır. Şu an için ilimizde olumsuz bir durum söz konusu değildir" dedi.

İşletme sahibi Hamdusena Karakaya ise yapılan aşılama çalışmasını yerinde bulduklarını ifade ederek, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden ekipler işletmemize gelerek gerekli aşılama çalışmaları yaptılar. Ekipler her zaman yanımızda, her derdimizle ilgileniyorlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sağlık, Güncel, Tarım, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Büyükbaş Hayvan Aşılama Devam Ediyor - Son Dakika

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