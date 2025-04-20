Muş\'ta Çiftçiler Ekim Sezonuna Başladı

Muş'un geniş alana yayılan verimli topraklarında çiftçiler, şeker pancarı, arpa ve yonca ekimine başladı.

Çetin geçen kış aylarında tarım arazilerinin kar altında kaldığı kentte, havanın ısınmasıyla çiftçiler tarlalara indi.

Tarlaları traktörlerle süren çiftçiler, şeker pancarı, arpa ve yonca ekimi yapıyor.

Çiftçilikle geçimini sağladığını belirten Hanifi Kartal, havanın ısınmasıyla tarlalarda mesaiye başladıklarını söyledi.

Bu sene ekime geç başladıklarını belirten Kartal, şunları kaydetti:

"Geçen yılla göre, yağışlar nedeniyle 15 gün gecikmeli olarak ekimlere başladık. Şu an hava normal, ekim yapıyoruz. Yeni tarlalara indik. 20 dönüm alanda pancar ekimine başladık. Şeker pancarı ne kadar çabuk ekilirse o kadar çabuk gelişir. Herkes kendi tarlasını ekiyor."

Çiftçi Erkan Bağlı ise "Gübrelerimizi serptik şu an tohumlama yapıyoruz. Son yağışlardan dolayı tarlalarımızda su vardı. Bundan dolayı biraz geciktik. Tarlalar yeni kurumaya başladı. 700 dönümlük alanımız var. 7, 8 günde bitireceğiz inşallah." dedi.