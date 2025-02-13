Muş'ta Eğitim 1 Gün Ara Verildi - Son Dakika
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Muş'ta Eğitim 1 Gün Ara Verildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Muş'taki tüm eğitim kurumlarında 14 Şubat 2025'te eğitime bir gün ara verilirken, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacak.

13.02.2025 15:18
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MUŞ'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı açıklandı.

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; kar yağışının etkisini sürdürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 14 Şubat 2025 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kaynak: DHA

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