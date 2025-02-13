Muş'ta Eğitime Ara Verildi

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Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitim öğretime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.

Buzlanma tehlikesinin de bulunması nedeniyle il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.