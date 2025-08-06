Muş\'ta Hayat Boyu Planlama Toplantısı

Muş'ta "Hayat Boyu Planlama Komisyon Toplantısı" düzenlendi.

Öğretmenevinde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, hayat boyu öğrenme anlamında yeni sistemle oluşan sorunları bertaraf ettiklerini söyledi.

Alpboğa, bu yıl daha fazla öğrenci ve usta öğreticinin olması için ellerinden gelen çalışmayı yürüteceklerini kaydetti.

Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tahsin Oran, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Naim Asan, okul müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.