Muş'ta Kar, Çiftçileri Zor Durumda Bıraktı

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Muş'ta kar yağışı çiftçilerin hayatını olumsuz etkiledi

Yaylalardaki besiciler 9 kilometreyi yaya ilerleyerek köye ulaştı

MUŞ - Muş'ta aniden bastıran yoğun kar yağışına yaylalarda hayvanlarıyla birlikte yakalanan çiftçiler, 9 kilometreyi yaya ilerleyerek köye ulaştı.

Muş'un Karabey köyünde besicilik yaparak geçimini sağlayan vatandaşlar, aniden bastıran kar yağışı nedeniyle yaylada bulunan hayvanlarını 9 kilometrelik karlı dağlardan yürüterek köye ulaştırdı. 1 milyon 350 bin küçükbaş, 350 bin büyükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden olan Muş'ta, aniden bastıran kar yağışı besicilerin hayatını olumsuz etkiledi. Kar yağışına yaylada hazırlıksız yakalan çiftçilerin köye dönüş yolculuğu 6 saat sürdü.

Yemleri biten koyunlarını yayladan köye indiren besici Bilal Demir, "Aniden bastıran kar yağışı ile birlikte koyunlar yaylada kaldı. Keçiler yarım metre karda hareket edebiliyorlar ama koyunlar karda hareket edemediği için beslenemiyor. Normalde 2-3 saatte bitireceğimiz 9 kilometrelik yolu 6 saatte bitirdik. Koyunları köye ulaştırıp saman ve arpa vereceğiz" dedi.