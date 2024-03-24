Muş'ta kar kalınlığı 4 metreye ulaştı
MUŞ - Muş'ta kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu 2 bin 500 rakımlı Üçevler grup köy yolunda ekipler zorlu hava şartlarına rağmen özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürürken, zaman zaman çığ tehlikesi de atlatıyorlar.
Muş'ta çığ tehlikesiyle karşı karşıya olan ekipler, yer yer kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu 2 bin 500 rakımlı Üçevler grup köy yolunda kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 10 köy ve 18 mezraya ulaşımın sağlandığı 2 bin 500 rakımlı Üçevler grup köy yolunun kapanması ile harekete geçen ekipler, düşen çığda saniyelerle kurtuldular.
Kar kalınlığının yer yer iş makinelerinin boyunu aştığı bu yolda, ekipler çığ tehlikesi korkusu altında adım adım ilerliyorlar. Yolu sürekli ulaşıma açık tutmak için kesintisiz bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen il özel idaresi şeflerinden Nazım Diner, "3 gündür yoğun kar yağışı nedeniyle Üçevler grup köy yolu ulaşıma kapandı. 10 köy ve 18 mezranın yolu şu an kapalı. Şu an çalışmamız devam ediyor. Tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle çalışmaktan zorlanıyoruz. Yaklaşık 3-4 metrekare kar kalınlığı var. Arkadaşlarımız çığ nedeniyle şu an çalışmaktan zorlanıyorlar. Yarım saat önce de hafif bir çığ düştü. Çok şükür arkadaşlarımızdan kimseye bir şey olmadı. Saat 07.00'den beri yol açma çalışmasını yürütüyoruz ancak 300 metre yol açmışız. Sert kar tabakasından dolayı çalışmakta güçlük çekiyor. Biz açıyoruz, fırtına kapatıyor. Yine de çalışmamız devam ediyor. İnşallah kısa zamanda yollarımızı ulaşma açacağız" dedi.
Son Dakika › Güncel › Muş'ta kar kalınlığı 4 metreye ulaştı - Son Dakika
Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, Mudanya'da düzenlenen iftar programında vatandaşlara çiğköfte ikram etti. Programa yaklaşık 2 bin kişi katıldı.
Ağrı'da kış mevsimiyle birlikte oluşan manzaralar, kartpostallık görüntüler sunuyor. Karın az yağdığı kent merkezi, ormanlık alanlar ve yüksek rakımlarda beyaz örtüyle kaplanan ağaçlar, renklerin uyumunu gözler önüne seriyor. Ağrı'nın doğal güzellikleri, fotoğraf tutkunlarına doğal bir stüdyo ortamı sunuyor.
Konya'nın tarihi Bedesten Çarşısı'nda çayevi işleten Metin Arslan, odun ve kömürle demlenen çayı iftardan sahur vaktine kadar vatandaşlara sunuyor. Müşteriler çaylarını yudumlarken keyifli sohbetler yapıyor. Çaycı Arslan, çayın lezzetinin közde olmasına ve demleme süresine bağlı olduğunu belirtti. Vatandaşlar ise közde çay içerek sahura kadar vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu ve eşi Gül Topsakaloğlu, Tekeli Mehmet Akif Ersoy Erkek Kur'an Kursu ve Denizciler Kız Kur'an Kursu öğrencileriyle birlikte iftar yaptı. Kaymakam Topsakaloğlu, çocukların iyi insanlar ve temel değerlerle donanmaları için gayret sarf edildiğini belirtirken, eşi Gül Topsakaloğlu ise gençlerin ilim, ahlak ve maneviyatla yetiştirilmesinin önemine vurgu yaptı.
Aydın'ın Söke ilçesindeki Jandarma ekipleri, Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) tanıtarak, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturdu. Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği, Karina bölgesinde çalışan kadınları ziyaret ederek, 6284 Sayılı Kanun ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ayrıca, kadınların telefonlarına KADES uygulamasını indirerek durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıtımı yapıldı.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Sakarya Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek yapılanlar ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, kentin çeşitli noktalarında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. İftar programı öncesinde Erenköylüler Kültür-Sosyal ve Dayanışma Derneği üyeleriyle bir araya gelen Başkan Bakkalcıoğlu, daha sonra Yeni Sanayi Sitesi yönetimi tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı.
Çıldır İlçe Müdürlüğü tarafından Çıldır İlçe Milli Eğitim müdürü Gürbüz Yıldız başkanlığında, Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 12. sınıf öğrencileri, sorumlu idareci ve öğretmenleri ile birlikte Kars Kafkas Üniversitesi'ne gezi düzenlendi. Gezi kapsamında üniversitenin fakülteleri gezildi ve öğrencilere üniversite ortamı tanıtıldı.
Kars'ta kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu kapalı köy yollarını açmak için İl Özel İdaresi ekipleri gece gündüz çalışıyor. Kar kaplanları, tipiye rağmen kesintisiz ulaşımı sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor. Karla mücadele eden ekipler, ilkbaharda da zorlu kış mesailerini sürdürüyor. Digor ilçesinde çalışan ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için 7/24 hazır bekliyor.
Edirne'de yapılan polis denetimlerinde, kent merkezi ve Keşan ilçesinde durdurulan 4 şüphelinin üst aramalarında 21 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Şüpheliler gözaltına alınarak emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?