Muş'ta kar etkili olmaya başladı.
Kent merkezinde sabah başlayan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.
Kardan dolayı sürücüler kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yüksek kesimlerde yolu kardan kapanan yerleşim yerlerinde çalışma başlattı.
Belediye ekipleri de cadde ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yürüttü.
Son Dakika › Güncel › Muş'ta Kar Yağışı Başladı - Son Dakika
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